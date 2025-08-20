Xiaomi bilježi rast prihoda od 30 posto, a za to su zaslužna i električna vozila

Xiaomi je objavio snažne financijske rezultate za drugi kvartal, potaknute rastom u jugoistočnoj Aziji i obećavajućim brojkama iz EV segmenta

Xiaomi je objavio impresivne financijske rezultate za drugi kvartal, s rastom prihoda od čak 30,5 posto. Kako prenosi Reuters, ovaj uspjeh prvenstveno je potaknut povećanom isporukom pametnih telefona, osobito na tržištima jugoistočne Azije, ali i sve značajnijim doprinosom odjela za električna vozila.

Prihodi su u kvartalu koji je završio 30. lipnja dosegli 116 milijardi juana (oko 16,16 milijardi dolara), nadmašivši prosječna očekivanja analitičara od 114,7 milijardi juana. Prilagođena neto dobit porasla je za impresivnih 75,4% na godišnjoj razini, dosegnuvši 10,8 milijardi juana, što je također iznad procjena.

Iako je Xiaomi treći najveći proizvođač pametnih telefona na svijetu s tržišnim udjelom od 14,7%, prema podacima analitičke kuće Canalys, slika nije u potpunosti ružičasta. Globalne isporuke pametnih telefona porasle su za skromnih 0,6% na 42,4 milijuna jedinica, no prihodi od ovog segmenta pali su za 2,1% na 45,5 milijardi juana. Razlog leži u nižoj prosječnoj prodajnoj cijeni uređaja. Zbog usporenog rasta globalnog tržišta, predsjednik tvrtke Lu Weibing blago je korigirao godišnji cilj isporuka sa 180 na 175 milijuna pametnih telefona.

S druge strane, Xiaomijev odjel za električna vozila (EV) pokazuje snažan zamah. Prihodi iz ovog segmenta porasli su na 20,6 milijardi juana, a u drugom kvartalu isporučeno je 81.302 vozila, u usporedbi sa 75.869 u prvom kvartalu. Iako je poslovanje s električnim vozilima, zajedno s umjetnom inteligencijom i drugim novim inicijativama, zabilježilo neto gubitak od 0,3 milijarde juana, to je značajno smanjenje u odnosu na prethodni kvartal. Lu Weibing izrazio je uvjerenje da će EV segment postići kvartalnu profitabilnost već u drugoj polovici godine.

Unatoč optimizmu, kumulativni gubici ostaju značajni nakon ulaganja većeg od 30 milijardi juana u istraživanje i razvoj. Od pokretanja prodaje u ožujku 2024., Xiaomi je do srpnja prodao ukupno 300.000 električnih vozila. Tvrtka je također potvrdila da razvija novu generaciju vlastitog mobilnog čipa, XRINGO1.

Xiaomi se tako nalazi na prekretnici – dok se poslovanje s pametnim telefonima bori s globalnom stagnacijom i pritiskom na cijene, mladi odjel za električna vozila pokazuje ogroman potencijal za budući rast. Reakcija tržišta bila je umjerena; dionice tvrtke na burzi u Hong Kongu zabilježile su blagi pad od 1,2%, no od početka godine bilježe impresivan rast od 52 posto.