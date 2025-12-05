Lenovo izvijestio o rekordnim rezultatima u drugom tromjesečju fiskalne godine 2025./2026.
Rekordni prihodi od 20,5 milijardi USD i snažan rast AI segmenta obilježili drugo tromjesečje fiskalne godine 2025./2026
Lenovo Group Limited zajedno sa svojim podružnicama, objavio je rekordne rezultate za drugo tromjesečje fiskalne godine 2025./2026.
Financijski pokazatelji
- Ukupni prihodi Grupe dosegnuli su 20,5 milijardi USD, što predstavlja rast od 15 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
- Prilagođena neto dobit porasla je za 25 %, na 512 milijuna USD.
- Prilagođena neto marža povećala se na 2,5 %, potaknuta višim prihodima.
- Iz rezultata su isključeni učinci nenovčanih gubitaka po fer vrijednosti jamstava, obračunatih kamata na konvertibilne obveznice i drugih nenovčanih stavki.
Rast u svim segmentima
Grupa je ostvarila dvoznamenkasti rast prihoda u svim glavnim poslovnim segmentima i prodajnim područjima.
- Udio prihoda povezanih s umjetnom inteligencijom povećan je za 13 postotnih bodova u odnosu na isto razdoblje prošle godine, čineći 30 % ukupnih prihoda.
- Prihodi od AI poslužitelja bilježe dvoznamenkasti rast.
- AI osobna računala, pametni telefoni i usluge ostvarili su troznamenkasti rast.
Strategija i tržišni trendovi
Lenovo naglašava svoju strategiju „Global/Local” modela i predanost inovacijama.
- Nakon početnog vala izgradnje infrastrukture u AI eri, tržište se kreće prema fazi usmjerenoj na ljude i tvrtke.
- Veliki jezični modeli postaju komercijalizirani, a prioriteti korisnika pomiču se prema personalizaciji i privatnoj domeni.
- Evolucija otvara nove prilike u području uređaja, hibridne infrastrukture i prilagođenih rješenja.
Dividenda
Upravni odbor Lenova proglasio je privremenu dividendu od 8,50 hongkonških centi po dionici.