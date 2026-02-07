Googleov godišnji prihod prvi put premašio 400 milijardi dolara

Uz rast od 15 posto na godišnjoj razini, Alphabet je prvi put premašio 400 milijardi dolara ukupnog godišnjeg prihoda, a sve zbog poslovanja u cloudu i YouTubea

Googleova matična tvrtka Alphabet prvi je put ostvarila više od 400 milijardi dolara godišnjeg prihoda, pokazuje financijsko izvješće za četvrti kvartal 2025. godine.

Kako se navodi u izvješću, rast prihoda potaknuli su poslovanje u cloudu i YouTube. Konkretnije, Google Cloud u 2025. dosegnuo je godišnju stopu prihoda od 70 milijardi dolara, dok su godišnji prihodi YouTubea, uključujući oglašavanje i pretplate, premašili 60 milijardi dolara. Glavni izvršni direktor Alphabeta, Sundar Pichai, istaknuo je da je YouTube i dalje „streaming platforma broj jedan“, pozivajući se na podatke tvrtke Nielsen.

Alphabet je također objavio da sada ima više od 325 milijuna pretplatnika koji plaćaju usluge, predvođene paketima Google One i YouTube Premium. Uz to, Googleova AI aplikacija Gemini premašila je 750 milijuna korisnika nakon lansiranja modela Gemini 3 u studenom, što predstavlja povećanje od 100 milijuna korisnika u relativno kratkom razdoblju.

Osim toga, Pichai je naveo i da je Google Search u posljednjim mjesecima zabilježio najveću razinu korištenja dosad, dok se broj dnevnih upita u AI Modeu udvostručio od njegova uvođenja.