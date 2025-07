Netflix u prvih šest mjeseci 2025. zabilježio 95 milijardi sati gledanja

Najgledanija serija na Netflixu u prvih pola godine bila je Adolescence, dok je najgledaniji film Back in Action

Netflix je u prvih šest mjeseci 2025. godine zabilježio čak 95 milijardi sati gledanja sadržaja te ostvario snažan rast prihoda od oglašavanja. Prema najnovijem financijskom izvješću, tvrtka je u drugom tromjesečju uprihodila 11,08 milijardi dolara, što predstavlja porast od 16 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najgledanija serija bila je Adolescence sa 145 milijuna pregleda, a odmah iza nje slijede nove sezone Squid Gamea. Među deset najgledanijih sadržaja našao se i dječji program Ms. Rachel, koji je popularnost stekao na YouTubeu.

Foto: Netflix

Kada je riječ o filmovima, na vrhu liste je akcijska komedija Back in Action sa 165 milijuna pregleda, dok su Straw i The Life List zauzeli drugo i treće mjesto. Animirani hit K-Pop Demon Hunters prikupio je 37 milijuna pregleda od izlaska u lipnju.

Zanimljivo, gotovo polovica ukupne gledanosti originalnih Netflixovih naslova s liste dolazi od sadržaja starijih od godinu dana, poput serija Ozark i Orange is the New Black.

Foto: Netflix

Što se tiče oglasa, Netflix ističe da njihova interna oglašivačka tehnološka platforma, uvedena inače prošle godine, postaje ključan alat za bolje ciljanje oglasa i uvođenje novih oglasnih formata. Tvrtka navodi da je platforma sada aktivna u svim tržištima gdje je dostupan plan s oglasima, a u drugoj polovici godine stižu i interaktivni oglasi.

U svibnju je objavljeno kako oglasima podržani plan koristi više od 94 milijuna korisnika, dok je cijena tog paketa početkom godine porasla sa 6,99 na 7,99 dolara mjesečno. Istodobno je najjeftiniji plan bez oglasa poskupio na 17,99 dolara. Riječ je o podacima za američko tržište.

Također, Netflix je u svibnju pokrenuo redizajn početne stranice na televizorima, koji je do sada implementiran kod polovice pretplatnika. Iz tvrtke poručuju da će novo sučelje u kombinaciji s pametnijim preporukama, olakšati pronalazak sadržaja i igara koje korisnici žele gledati ili igrati.

Na kraju, treba napomenuti da Netflix već neko vrijeme ne objavljuje broj novih pretplatnika po kvartalu, tako da ta brojka više nije poznata.