Dva bivša studenta MIT-a optužena za krađu 25 milijuna dolara u ethereumu

Brothers Anton and James Peraire-Bueno arrested for a sophisticated $25M MEV-boost hack on April 2, 2023.https://t.co/O084AoeKrO



Two MIT graduates now facing up to 20 years in prison. Caught laundering stolen crypto and googling how to do it.https://t.co/PTXxN0K1Fp pic.twitter.com/Ad0rACtJkh