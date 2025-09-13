Gotovo pet godina zatvora za krađu i distribuciju Blue-ray diskova i DVD-a

Američki 37-godišnjak osuđen je jer je s radnog mjesta krao neobjavljene DVD i Blu-ray diskove te kopije prodavao na Internetu, prouzročivši filmskim studijima štetu od desetak milijuna dolara

Pravno je razriješen slučaj Stevena Halea iz Tennesseeja, poznatoga po tome što je, kao radnik na proizvodnji DVD i Blu-ray diskova s filmovima, krao neobjavljene filmske naslove. Prema optužnici, on je tijekom 2021. i 2022. godine od svojeg poslodavca sustavno krao diskove, potom ih kopirao i stavljao u ilegalnu javnu distribuciju. Ukradeni su filmovi sadržavali brojne poznate holivudske hitove, a često su dospijevali na ilegalne kanale i prije nego što bi se pojavili u kinima.

Ipak će u zatvor

Istražitelji su utvrdili kako je Hale prodavao piratske verzije ukradenih diskova putem različitih internetskih stranica za e-trgovinu. Među ukradenim naslovima nalazili su se i filmski hitovi poput Godzilla v. Kong, Shang-Chi i legenda o deset prstenova, Dina, Brzi i žestoki 9, Venom 2, Spider-Man: Put bez povratka te Crna udovica.

U svibnju ove godine on je priznao krivnju za kazneno djelo kršenja autorskih prava te je pristao u potpunosti obeštetiti žrtve. U sklopu nagodbe, obvezao se i vratiti poslodavcu otprilike 1.160 DVD i Blu-ray diskova koje su istražitelji zaplijenili tijekom pretraga. Slijedom toga, doznao je i kaznu. Sud u američkoj saveznoj državi Tennessee osudio ga je na 57 mjeseci zatvora.

Milijunske štete

"Vlasnik autorskih prava izgubio je desetke milijuna dolara zbog toga što je Steven Hale krao DVD i Blu-ray diskove blockbustera i prodavao ih prije službenih datuma izlaska", izjavio je posebni agent FBI-a zadužen za ovaj slučaj. Najveća šteta nastala je u slučaju filma "Spider-Man: Put bez povratka", čiju je Blu-ray verziju Hale uspio kopirati zaobilazeći enkripcijsku zaštitu te je podijelio na Internetu više od mjesec dana prije službenog izlaska. Procjenjuje se da je ta kopija preuzeta desecima milijuna puta.

Osim za kršenje autorskih prava, Hale, koji je i ranije osuđivan zbog oružane pljačke, priznao je krivnju i za nezakonito posjedovanje vatrenog oružja. Tijekom pretrage kod njega je pronađen pištolj s municijom. Ta dodatna optužba pridonijela je ukupnoj duljini zatvorske kazne.