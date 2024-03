House of Blockchain prvi je coworking u Hrvatskoj specijaliziran za blockchain tehnologiju

Dok se prema podacima CoinMarketCapa, najpopularniji primjer korištenja blockchain tehnologije, Bitcoin, kreće oko 70.000 dolara vrijednosti, više nego rekordnih 2017. i 2021. godine te Wall Street sve više raspravlja o njegovoj budućnosti, u Hrvatskoj je otvoren prvi coworking prostor specijaliziran za tu tehnologiju - House of Blockchain.

Blockchain tehnologija primjenjuje se u sljedivosti hrane, industrijskih proizvoda i dijamanata te u financijskoj industriji, a najpopularnija je po primjeni u Bitcoinu i Ethereumu. U posljednje vrijeme popularnost ove tehnologije podigli su BlackRockov Bitcoin ETF, koji je premašio vrijednost od 10 milijardi dolara, i Europska Komisija, koja želi vidjeti primjenu blockchain tehnologije u državnoj upravi. Toj inicijativi se priključila i Hrvatska.

House of Blockchain na jednom mjestu okupio je najveće domaće blockchain startupe, stručnjake koji mogu pomoći s razvojem pametnih ugovora, povezivanjem s najvećim blockchain zajednicama globalno, dizajnom, umjetnom inteligencijom, financijama, marketingom i poslovnim razvojem. U ovom coworkingu je ujedno i sjedište nacionalnog blockchain i kripto udruženja UBIK-a.

Smješten je na transverzali zagrebačke blockchain scene (na Prisavlju nedaleko HRT-a u središtu Zagreba). Dijeljeni radni prostor sa stolovima i uredima za iznajmljivanje prostire se na 650 kvadrata što ga čini i jednim od deset najvećih u državi. U krugu od kilometra nalazi se većina najvećih blockchain projekata koji se razvijaju u Hrvatskoj. U blizini su i sva tri najveća studentska doma u Zagrebu: Stjepan Radić na Savi te Dr. Ante Starčević ‘Šara’ i Cvjetno naselje. Na par minuta pješice nalaze se dva najveća tehnička fakulteta u Hrvatskoj - FER i FSB, a tu je i Filozofski fakultet te Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Dora Kordi Radmanić, menadžerica operacija House of Blockchain navodi kako u Zagrebu i Hrvatskoj postoji snažna blockchain zajednica startupa, developera i investitora. Zahvaljujući tome što mnogi od njih rade na svojim startupima te domaćim i stranim blockchain projektima, ali i zbog aktivne lokalne blockchain zajednice, čiji je dio i kripto zajednica – House of Blockchain je u startu popunio 72% kapaciteta. Napominje i kako su Zagreb i Hrvatska posebni po tome što mnogo ljudi ima vrlo izraženo nepovjerenje u institucije, a to je problem koji se matematički rješava korištenjem blockchain tehnologije i na takvom ‘kriptografskom povjerenju’ danas gradi se sve više i više proizvoda o čijim prednostima i izazovima žele educirati javnost.