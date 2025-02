Trumpovi memecoini potaknuli val imitacija i ugrozili ulagače

Donald i Melania Trump pokrenuli su vlastite kriptovalute iz kategorije tzv. Memecoina, digitalnim tokenima koji nemaju stvarnu primjenu, već im vrijednost ovisi isključivo o špekulativnom trgovanju.

Novih 736 imitacija

Prema istraživanju Financial Timesa, u posljednja tri tjedna u Trumpov službeni kripto novčanik deponirano je čak 736 različitih memecoin tokena. Od toga je gotovo 200 tokena, uključujući "OFFICIAL TRUMP" i "OFFICIAL MELANIA", imenovano po Trumpu ili članovima njegove obitelji, iako s njima nemaju nikakve veze.

Zabuna među ulagačima

Ovakvo umnožavanje kopija omogućeno je zahvaljujući značajki Solana blockchaina na kojem se temelje Trumpovi memecoini. Ta funkcionalnost dopušta korisnicima kreiranje i slanje tokena u tuđe novčanike bez prethodnog odobrenja primatelja. Kreatori takvih tokena iskorištavaju ovaj mehanizam kako bi povećali vidljivost svojih proizvoda, povezujući ih s istaknutim novčanicima poput Trumpovog. Time stvaraju zabunu među ulagačima koji bi mogli pogrešno protumačiti da su ti lažni tokeni autentični ili da ih Trump podržava, što umjetno napuhuje njihovu percipiranu vrijednost.

Većina tokena nelikvidna

Mnogi imitatorski tokeni kopiraju Trumpov branding ili slogane kako bi djelovali legitimno. Također su se pojavili i tokeni koji se referiraju na članove Trumpove obitelji poput Ivanke, Barrona ili Erica, premda za to nemaju nikakvo odobrenje. Velika većina tih tokena je nelikvidna i nema značajniju trgovinsku aktivnost, što otežava njihovo vrednovanje ili prodaju.

Poplava lažnih tokena povećava rizike

Odluka Trumpovih da pokrenu vlastite memecoine već je izazvala oštre kritike zbog privlačenja malih ulagača u tokene koji su još nestabilniji od bitcoina. Eswar Prasad, viši suradnik instituta Brookings, upozorava da je Trump stvaranjem memecoina "otvorio vrata prijevarama i, u najmanju ruku, rasprostranjenoj špekulaciji". Dodao je kako mali ulagači koji kupuju imitatorske tokene "sebe izlažu ogromnom riziku".

Stručnjaci upozoravaju da ova poplava lažnih tokena povećava rizike za male ulagače koji bi mogli biti namamljeni u kupnju sumnjivih ili špekulativnih sredstava. Pritisak trpi i širi ekosustav kriptovaluta jer su mjenjačnice preopterećene ogromnim brojem novih tokena koji se kreiraju - navodno i do milijun tjedno. Kritičari ističu da ovaj trend ne samo da potiče nestabilnost tržišta već i povećava mogućnost financijskih gubitaka među nedovoljno informiranim sudionicima.