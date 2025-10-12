Gledate li TV Dnevnike?
Večernji dnevnici su središnje informativne emisije televizijskih kuća. Nekada su bii najvažniji izvor vijesti i komentara dnevnih događaja. A danas?
Svojedobno su najpopularnija televizijska lica bili voditelji TV Dnevnika. Isto tako su reklamni blokovi prije i nakon Dnevnika bili najskuplji. U to doba se nije nazivalo roditelje da ih se "ne smeta" jer - svi su gledali Dnevnik. Kakvo je stanje danas?
Anketa Glasanje do 19.10.2025. Glasanje zatvoreno
Pitanje samo za pratitelje hrvatskih televizijskih programa:
