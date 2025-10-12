Gledate li TV Dnevnike?

Svojedobno su najpopularnija televizijska lica bili voditelji TV Dnevnika. Isto tako su reklamni blokovi prije i nakon Dnevnika bili najskuplji. U to doba se nije nazivalo roditelje da ih se "ne smeta" jer - svi su gledali Dnevnik. Kakvo je stanje danas?

Anketa Glasanje do 19.10.2025. Glasanje zatvoreno Gledate li večernje TV Dnevnike? da, redovito ili često da, ali rijetko ne Ukupni broj glasova: Pošalji glas

Pitanje samo za pratitelje hrvatskih televizijskih programa: