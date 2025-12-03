Koji grafički čip imate u računalu?
Od nekadašnje gomile proizvođača grafičkih čipova u eri 2D grafike, sada je knjiga spala na tri slova: Nvidia i AMD, a na dalekom trećem mjestu Intel. Koji je čip na vašoj grafičkoj kartici?
Druga polovica 90-tih i početak 2000-tih bili su doba goleme raznolikosti na tržištu 3D grafičkih akceleratora za PC: 3Dfx, Matrox, S3, Nvidia, ATI, Trident, Nvidia, PowerVR...
Od tog šarolikog mnoštva, spala knjiga na tri slova: Nvidiju, AMD-ov Radeon i Intelov Arc. Čiji grafički čip upravlja vašom grafičkom karticom?