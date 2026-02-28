OpenAI osigurao 110 milijardi ulaganja uz valuaciju od 730 milijardi dolara

Jedan od predvodnika u razvoju umjetne inteligencije, OpenAI, objavio je prikupljanje novih 110 milijardi dolara investicija, što potvrđuje da je ta tehnologija i dalje usred velikog zamaha te da ulaganja ne jenjavaju. Novom rekordnom rundom financiranja pre-money vrijednost (dakle izračunata prije ove runde) procijenjena je na čak 730 milijardi dolara.

Širenje dosega

U ovom velikom pothvatu ključnu ulogu igraju Amazon s 50 milijardi dolara te SoftBank i NVIDIA s po 30 milijardi dolara ulaganja. Osim kapitala, potpisana su i strateška partnerstva, prvenstveno s Amazonom te Nvidijom, čime je osiguran pristup računalnim resursima sljedeće generacije za potrebe rada modela generativne umjetne inteligencije.

Financijska sredstva i dogovorene suradnje usmjereni su na proširenje globalnog dosega, jačanje infrastrukture i osnaživanje bilance tvrtke, objavljeno je iz OpenAI-ja. Cilj im je omogućiti dostupnost naprednih modela umjetne inteligencije širem krugu ljudi, tvrtki i zajednica diljem svijeta. Uprava ističe da će ova runda ostati otvorena za dodatne financijske investitore koji bi se mogli pridružiti u nastavku procesa.

Rast broja korisnika

Učinak tehnološkog napretka, ističe OpenAI, vidljiv je kroz proizvode poput platforme Codex, čiji se broj tjednih korisnika utrostručio od početka godine te sada iznosi 1,6 milijuna. Platforma omogućuje automatizaciju i razvoj softvera koji je ranije zahtijevao cijele inženjerske timove. Istovremeno, ChatGPT bilježi više od 900 milijuna tjednih aktivnih korisnika, dok je broj pretplatnika premašio 50 milijuna, uz rekordan priljev novih korisnika u siječnju i veljači ove godine. Poslovni sektor također pokazuje snažan oslonac na ove tehnologije s više od 9 milijuna korisnika koji plaćaju poslovne usluge.

We have raised a $110 billion round of funding from Amazon, NVIDIA, and SoftBank.



We are grateful for the support from our partners, and have a lot of work to do to bring you the tools you deserve. — Sam Altman (@sama) February 27, 2026

Ulaskom u novu fazu, u kojoj umjetna inteligencija prelazi iz istraživačke domene u svakodnevnu globalnu upotrebu, OpenAI fokus stavlja na brzo skaliranje infrastrukture. Nova valuacija značajno je podigla i vrijednost udjela svojeg neprofitnog dijela, zaklade OpenAI Foundation, koja sada iznosi preko 180 milijardi dolara. Povećani kapital omogućit će zakladi širenje filantropskih aktivnosti, s posebnim naglaskom na područja poput zdravstvenih otkrića i otpornosti sustava umjetne inteligencije.

Zaključno, iz tvrtke poručuju da je njihova krajnja misija osigurati da opća umjetna inteligencija (AGI) donese korist cijelom čovječanstvu, a liderstvo u industriji će definirati oni koji najbrže transformiraju infrastrukturne kapacitete u pouzdane proizvode – pa u tom smjeru i sami idu.