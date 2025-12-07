Galaxy: povratak sintetskog „osvježivača“ kroz femicid iz Međimurja

U prvim danima prosinca u Sitnicama, romskom naselju na samom rubu države, 40‑godišnji muškarac pucao je u dvije žene: 28-godišnja trudnica, majka troje djece, preminula je od ozljeda, a njegova nevjenčana supruga se bori za život. Počinitelj je pobjegao preko granice, naoružan i opasan, sve dok nije uhićen u Sloveniji. Policija je objavila da je kod sebe imao pušku, pištolj i nož.

U kakofoniji službenih izjava i brojnih online komentara, jedan je spicy dodatak cijeloj priči nenametljivo izronio na površinu: glasnogovornik PU međimurske u kontekstu ovog slučaja rekao je da su problem „...oružje i Galaxy“. Medijskim širenjem te izjave, tragedija jednog u jezivom nizu hrvatskih femicida dobila je obilježje još šireg fenomena – povratak nekoć slobodno distribuiranih droga u hrvatsku svakodnevicu.

Naime, ako vam je pojam Galaxy na prvu asocirao na Samsungov smartphone brand - prevarili ste se. Riječ je o sintetskim kanabinoidima koji su prije skoro desetljeće u nas legalno prodavani pod krinkom „osvježivača prostora“, tada poznatiji pod uličnim nazivom Spice, pri čemu je Galaxy bio tek jedan od brojnih naziva za šarene varijacije pakiranja. Sada se više ne distribuiraju kroz opskurne tobacco‑shopove kao prije desetak godina, nego kao sastavni element kriminalnog, socijalno ranjivog i duboko destabiliziranog okruženja.

Stari brand, nova runda: što je zapravo Galaxy?

Galaxy je, dakle, ponovno tu. Ne kao marginalna egzotična droga, nego kao društveni akter. A oni koji pamte vrijeme „osvježivača“ dobro znaju da takvi povratci rijetko donose nešto dobro.

Pod imenom Galaxy se ne krije jedna droga, nego cijela obitelj sintetskih molekula iz skupine kanabinoida – molekula koje u prirodi ne postoje, ali su dizajnirane tako da se vežu na iste receptore kao tetrahidrokanabinol (THC) iz kanabisa. Razlika je samo naizgled malena, jer realno je vrlo velika - i temelji se na farmakodinamici: THC iz marihuane je djelomični agonist, što znači da receptore stimulira samo do određene razine, dopuštajući da neurološki sustav zadrži barem dio svojih prirodnih kočnica. Sintetski kanabinoidi, suprotno tome, najčešće su kompletni agonisti, pa zaobilaze te biološke sigurnosne mehanizme i potiču receptore na maksimalnu aktivaciju, bez obzira na kontekst ili količinu.

Galaxy, Spice, Scooby, K2... deseci naziva i dizajna - isti proizvod: mješavina sušenog bilja natopljena sintetskim THC-om UXI Press

Takav odnos može se usporediti sa zvukom akustične gitare u odnosu na električnu - spojenu direktno u moćni razglas s potenciometrom odvrnutim „na jedanaest“. Umjesto kontroliranog stimulansa posrijedi je snažna, ali improvizirana i stoga nepredvidiva kemijska smjesa koja je stvorena kaotično kako bi zaobišla zakonodavstvo: nejasna struktura znači i neprepoznatljivu molekulu, a time i nemogućnost stavljanja te tvari na popis zabranjenih sredstava.

U prirodnom kanabisu učinak je moduliran – „razvučen“ preko metaboličkih međukoraka u vidu terpena i drugih kanabinoida. Kod sintetičkih, učinak je sirov, izravan, linearan i - ovu riječ obožavaju žute novine ali je u slučaju Galaxyja sasvim primjerena - brutalan. Kada se takva molekula veže na receptor, ona ga ne samo aktivira nego ga često i preforsira, stvarajući kaskadu signala koja se širi mozgom brže nego što ga živčani sustav može amortizirati. Zato su učinci sintetskih varijanti neusporedivo jači, brži i nepredvidiviji od prirodnog THC-a: iznenadna dezorijentacija, dramatični pomaci u percepciji, neurološki „šum“ koji mozak pokušava interpretirati kao prijetnju.

Izvorišta, putovi širenja i rast tržišta

Otkud dolazi taj Galaxy? Većina takvih „laboratorija“ nalazi se izvan Hrvatske – od improviziranih pogona u Slovačkoj, Češkoj i Poljskoj, preko radionica u zapadnoj Ukrajini, pa sve do turskih tranzitnih ruta – a gotov se prah potom šalje kurirskim kanalima do balkanske mreže prepakiravanja, gdje se miješa s biljnim materijalom i distribuira prema Hrvatskoj.

Njegova pojava nije slučajna. Proizvodi se točno onako kako to prikazuju filmovi i serije o narkoticima – od Breaking Bad i Narcos, preko Snowfall i južnoameričkih dokumentarnih serija o kartelima, sve do gotovo svakog modernog prikaza „garažne“ ili improvizirane sinteze opojnih tvari: svaki put kad jedna molekula završi na listi zabranjenih tvari, ilegalni laboratoriji izbacuju novu, često samo minimalno modificiranu: zamijeni se funkcionalna skupina, doda fluor ili klor, skrati ili produlji alkilni lanac, ponekad se promijeni samo stereokemija.

Galaxy (na nekim tržištima - Spice) je zajednički nazivnik, krovni naziv za bilo koju od desetaka molekula iz indazolnih, indolnih i adamantanskih serija – 5F‑ADB, MDMB‑PINACA, ADB‑BUTINACA i mnogih drugih.

Za zakonodavstvo, međutim, to je nova supstanca. Ali, za mozak – isti stari kaos.

U praksi to znači da se tržište sintetskih kanabinoida razvija brže nego sustavi koji ga pokušavaju pratiti. Svaka nova generacija ovih supstanci funkcionira poput kemijske mutacije: ista namjera, drukčija molekula. Rezultat je predvidljiv – zakonodavstvo kaska i kasni za maštovitim kuharima sintetičkih droga iz garažnih laboratorije - ponekad samo pola godine, ali većinom i dulje.

Od „osvježivača prostora“ do policijskih biltena

Ovo nije prvi put da Galaxy ulazi u hrvatski medijski prostor. Prije desetak godina preparati temeljeni na sintetskim verzijama derivata THC-a – tada predstavljeni kao „osvježivači prostora“ – pojavljivali su se u trgovinama duhanskim proizvodima i priborom za pušenje, pa i na kioscima - u slobodnoj prodaji. Ta priča završila je tragičnim nizom teških intoksikacija mladih ljudi i djece: možda ćete se sjetiti tinejdžera koji je nakon nekoliko „dimova“ iz cigarete smotane sa sadržajem vrećice „osvježivača“ umro u jednom haustoru na zagrebačkoj Ilici, a čak je šestero djece u Osijeku završilo na odjelu intenzivnog liječenja i psihijatriji nakon konzumacije takvih - tada legalno dobavljivih - proizvoda.

U to vrijeme, sintetski kanabinoidi su bili pakirani u vrećice šarenih atraktivnih dizajna, s privlačnim nazivima poput Spice, Galaxy, K2, Black Mamba, Diablo, Bombay Blue, Joker, Scooby Snax... Vlasnici tadašnjih trgovina „pušačkim priborom“, u kojima se uz hašiš‑lule, bongove i nargile bez problema nabavljalo mljevene sušene biljke natopljene sintetskim THC-om, bili su posve svjesni što prodaju (i kojoj populaciji), ali je je sitni print na poleđini vrećice glasio „osvježivač prostora“ - što je za njih (i tadašnju regulativu!) bilo posve dovoljno opravdanje da prodaja bude legalna, a savjest čista.

O tom sam fenomenu tada (jer sam kao liječnik na pedijatrijskoj intenzivnoj bio neposredni svjedok i nenamjerni aktivni sudionik) vrlo ostrašćeno i uporno pisao na društvenim mrežama, što su potom prenosili tiskovni mediji i internetski portali, jer javnosti do tada nije bilo jasno da se radi o opasnom trendu, a ne o prolaznoj modnoj epizodi. Nakon tih objava uslijedila je delegalizacija „osvježivača“, a vrlo brzo potom i zatvaranje desetaka „tobacco-shopova“ koji su do tada nekontrolirano i bezbrižno dilali sintetski THC malodobnoj djeci.

Screenshot moje Facebook objave iz 2016. godine, nakon izlaska iz dežurstva na kojem sam na odjelu intenzivnog liječenja zbrinjavao duboko intoksicirane tinejdžere Doc

Danas je situacija drukčija: Galaxy više nije legalan komercijalni „proizvod“ u plastičnom omotu veličine paketića prezervativa, nego ilegalna tvar koja u nas cirkulira kanalima socijalno marginaliziranih zajednica, često zajedno s oružjem, kroničnim kriminalnim obrascima i izostankom sustavne podrške. Taj pomak čini problem težim za kontrolu i znatno opasnijim u svakodnevici. Galaxy je i danas, u 2025. godini, duboko upleten u realni kriminal, oružje i najteže zločine, što iznova ruši već desetljeće prisutnu iluziju da je “samo droga za zabavu”.

Kako se Galaxy uzima i zašto je uopće atraktivan?

Najčešći oblik konzumacije ostao je isti: suha biljna masa natopljena otopinom aktivne tvari, zatim osušena i pripremljena za pušenje. Naizgled podsjeća na marihuanu, ali s biljkom Cannabis sativa dijeli samo vizualnu sličnost. Kemijski i farmakološki – potpuno je druga priča. Razlika se najbolje vidi kada se promotri način na koji se sintetski kanabinoidi apsorbiraju u organizmu: kod prirodne marihuane ulazak u krvotok sporiji je, moduliran lipidnim matricama kanabisa, dok se kod sintetičkih varijanti radi o relativno čistoj i izravnoj aktivnoj tvari koja bez prepreka prolazi alveolokapilarnu membranu (ravno iz pluća u krv!), stvarajući gotovo trenutačni val učinka.

Postoje i tekući oblici za e‑cigarete, smole, pa čak i prašci, ali većina pripravaka u Hrvatskoj još uvijek se pojavljuje u formi biljnog materijala. Taj biljni materijal najčešće je bezvrijedna osušena trava ili lišće čija je jedina funkcija služiti kao fizički nosač kemikalije. Otopina sintetskog kanabinoida nerijetko se nanosi neravnomjerno – nakapavanjem, špricanjem ili potapanjem – pa koncentracija aktivne tvari u takvim smjesama može unutar iste vrećice varirati i po deset puta. To znači da je razlika između „slabog“ i „katastrofalnog“ dima ponekad samo u tome koji ste komadić uhvatili prstima da ga zamotate u joint. U laboratorijskim analizama iz različitih europskih zemalja redovito se pronalazi ekstremna heterogenost: u jednom dijelu smjese gotovo ništa, u drugom količina dovoljna da izazove tešku intoksikaciju.

Takve razlike objašnjavaju zašto sintetski kanabinoidi tako često rezultiraju nenadanim kolapsima, gubitkom svijesti ili dramatičnim psihijatrijskim epizodama. U jednom udisaju može se nalaziti doza koja aktivira receptore upravo onoliko koliko mozak još može podnijeti, a u sljedećem – doza koja višestruko prelazi bilo kakav prag sigurnosti.

Popularnost u ranjivim zajednicama ima jasne razloge: jeftino je, lako dostupno, a dugo vremena nije bilo detektirano rutinskim testovima urina. Uz to, prodaje se diskretno, često preko neformalnih mreža unutar zajednice, pa se Galaxy i slični preparati percipiraju kao „brza pomoć“ za bijeg od stvarnosti, za kratki osjećaj euforije ili odvajanja od stresa svakodnevice. Profil rizika bio je nepoznat, a kratkoročni učinak snažan. Upravo taj spoj neznanja, dostupnosti i momentalne potentnosti čini ga privlačnim – sve dok cijena ne dođe na naplatu, a ona je gotovo uvijek visoka.

Galaxy u mozgu: raspad finog balansa

CB1 receptori u mozgu nalaze se u područjima koja reguliraju emocije, inhibiciju impulsa, percepciju opasnosti, izvršne funkcije i motoričku koordinaciju. Riječ je o receptorima koji sudjeluju u finom podešavanju neurološkog prometa – svojevrsnim semaforima mozga. Tetrahidrokanabinol (THC) ih stimulira umjereno, ostavljajući prostora za prirodne mehanizme stabilizacije; sustav i dalje ima mogućnost reći „dosta“. Sintetski kanabinoidi to ne rade. Oni „preuzimaju sustav“, gurajući receptor u stanje pune aktivacije, stvarajući nagle, dramatične i ponekad zastrašujuće promjene u percepciji, emocionalnoj obradi i ponašanju.

Kod prekomjerne stimulacije CB1 receptora mozak gubi ravnotežu između pobudnih i inhibicijskih signala. Osobe pod utjecajem sintetskih kanabinoida zato često opisuju osjećaj iznenadne „odsječenosti“ od realnosti, valove panike bez jasnog okidača ili iznenadnu sigurnost da im prijeti opasnost. Zbog toga dolazi do lančane reakcije u limbičkom sustavu, području mozga zaduženom za strah, agresiju i hitne reakcije. Kada se taj sustav aktivira bez kontrole i bez vanjskog povoda, ponašanje postaje nepredvidivo, ponekad i nasilno.

Zabilježeni učinci uključuju:

akutne psihotične epizode, često praćene potpunim gubitkom kontakta sa stvarnošću,

paranoidne interpretacije događaja, pri čemu bezazlene situacije djeluju prijeteće,

duboku dezorijentiranost i disocijaciju, osjećaj „odvajanja“ od vlastitog tijela,

naglo nestajanje inhibicije impulsa, što vodi ka rizičnim ili agresivnim postupcima,

nepredvidive agresivne ispade, često u suprotnosti s dotadašnjim ponašanjem osobe,

vizualne i auditivne halucinacije koje dodatno pojačavaju paniku,

konvulzije, epileptiformne aktivnosti i gubitak svijesti,

teške aritmije, hipertenzivne krize i kolaps srčane funkcije,

akutno oštećenje bubrega, rabdomiolizu (raspadanje mišićne mase) i metabolički slom.

U kliničkoj praksi ovi se učinci pojavljuju naglo – doslovno u roku od nekoliko minuta nakon konzumacije. Za razliku od prirodnog kanabisa, koji rijetko dovodi do naglih epizoda nasilja ili dezorganiziranog ponašanja, sintetski kanabinoidi često stvaraju stanje u kojem osoba postaje nepredvidiva, preplašena ili agresivna. Razlika između prirodne i sintetske varijante vidljiva je upravo u ovoj eksplozivnosti: marihuana rijetko destabilizira čitav neurološki sustav, dok Galaxy i srodni spojevi, nažalost, to čine vrlo često.

Galaxy u kriminalnoj stvarnosti

Tragedija iz Međimurja naglasila je ono što stručnjaci već znaju: kada se sintetski kanabinoidi pojave u okruženju s postojećim socijalnim problemima, rezultat je često eksplozivan. Oružje, dugogodišnje neriješene socijalne tenzije, nedostatak institucionalne podrške i dostupnost jeftine, neurotoksične droge – kombinacija je koja se na kraju naplati ljudskim životima. No situacija je, nažalost, još složenija nego što sugerira ta osnovna jednadžba. Ovi se spojevi ne pojavljuju samo u sredinama s kriminalnom infrastrukturom nego i ondje gdje postoji duga povijest međusobnog nepovjerenja između zajednice i institucija, što dodatno otežava intervenciju, detekciju i prevenciju.

Doc

U izvještajima iz Sitnica policija je iznijela jasan stav: Galaxy je postao dio šireg kriminalnog problema u nekim sredinama. To znači da se više ne može promatrati samo kao droga mladih ili kao bezazleni preparat iz nekadašnjih „osvježivača“. On se koristi u kontekstima u kojima se redovito pojavljuju nasilje, oružje i obiteljske tragedije. Policijski službenici, socijalni radnici i zdravstveni djelatnici u međimurskoj regiji već godinama upozoravaju na isti obrazac: sintetski kanabinoidi ne uzrokuju probleme izolirano, nego se uklapaju u širi mozaik marginalizacije, siromaštva, ovisnosti i međugeneracijske traume.

U mnogim europskim zemljama primijećen je isti trend: što je zajednica socijalno ranjivija, to je ulaz sintetskih droga brži, a posljedice razornije. Tamo gdje postoji siromaštvo, manjak obrazovanja, niska razina povjerenja u institucije i visoka izloženost ilegalnom tržištu, sintetski kanabinoidi nalaze plodno tlo. To nije osjetljivo pitanje etničkog identiteta nego socijalnih okolnosti. One određuju dostupnost, motivaciju i rizik. Kada se u takvim sredinama ilegalne supstance pojave, često se uklope u postojeće obrasce – kao valuta za dugove, način „rješavanja“ konflikata, sredstvo za bijeg od stvarnosti ili jednostavno kao dio subkulture koja se razvija paralelno s formalnim institucijama, a često i u njihovoj sjeni.

Sve to stvara plodno tlo za dinamiku u kojoj posljedice više nisu samo medicinske, nego i društvene. Droga koja mijenja ponašanje postaje droga koja mijenja zajednicu. Narušava sigurnost, destabilizira odnose, mijenja obiteljske obrasce, otežava odgoj djece, pojačava socijalne tenzije i stvara okruženje u kojem je strah normaliziran. Galaxy tako prestaje biti samo droga – postaje katalizator širih procesa koji već godinama tiho razaraju društveni krajolik u marginaliziranim sredinama.

Kemijska lutrija

Za razliku od biljke koja ima relativno stabilan profil djelatnih tvari – primjerice, prirodni kanabis gotovo uvijek sadrži predvidljiv omjer THC-a, CBD-a i terpena – sintetske serije mogu varirati dramatično; jedna „galaxy“ serija može sadržavati indazolni karboksamid, dok će sljedeća, pod istim nazivom, imati fluorirani adamantanski derivat s posve drukčijim toksičnim potencijalom. Te se razlike ne odnose samo na vrstu molekule, nego i na način njezine sinteze: ilegalni laboratoriji često primjenjuju različite otapala, katalizatore i postupke sušenja, što mijenja čistoću i kemijski profil krajnjeg proizvoda. U nekim analizama pronađeni su čak i nusprodukti sinteze koji sami po sebi imaju neurotoksično djelovanje, neovisno o prisutnosti aktivne tvari.

Drugim riječima, sintetski kanabinoidi mijenjaju strukturu iz serije u seriju, ali i iz šarže u šaržu, ponekad čak i iz vrećice u vrećicu. Analize pokazuju da čak i unutar jednog naziva – primjerice Galaxy – mogu postojati potpuno različite molekule. Neke pripadaju seriji indazolnih karboksamida, druge adamantanskim derivatima; neke su izrazito potentne na CB1 receptoru, druge više djeluju na periferne puteve; treće imaju snažan afinitet za CB2 receptor, što dovodi do neočekivanih imunoloških ili gastrointestinalnih nuspojava. U novije vrijeme pojavljuju se i hibridni spojevi koji kombiniraju strukturne elemente dviju različitih serija, dodatno povećavajući nepredvidivost učinka.

Za korisnika to znači jednostavno: ne zna što udiše. Ne zna jačinu, djelovanje, rizik ni trajanje. Ne postoji „kontrolirana“ doza. Sve je lutrija – ne samo u smislu početne količine aktivne tvari, nego i u smislu metabolita koji nastaju razgradnjom molekule. Budući da se svaki novi sintetski kanabinoid metabolizira drukčije, ti se metaboliti mogu razlikovati u potentnosti, toksičnosti i trajanju učinka, što dodatno povećava nepredvidivost svake konzumacije. Neki metaboliti postaju aktivniji od početne molekule, drugi se akumuliraju u masnom tkivu i polako otpuštaju u krvotok, stvarajući višesatne ili višednevne epizode intoksikacije koje je teško klinički upravljati. Upravo zbog te metabolničke raznolikosti hitne službe često ne mogu predvidjeti tijek trovanja, a još manje odabrati ciljani antidot – jer on jednostavno ne postoji.

Kako dalje?

Zabrane pojedinih molekula nužne su, ali same po sebi nedovoljne. Kad se jedan spoj stavi na listu, tržište izbaci dva nova. Rješenje je kombinirano, a svaki korak ima specifičan učinak – brža razmjena informacija smanjuje vrijeme u kojem se novi spojevi mogu neopaženo širiti, ciljano toksikološko testiranje omogućuje pravovremeno prepoznavanje intoksikacija, preventivni programi u ranjivim zajednicama smanjuju potražnju, nadzor distribucijskih kanala prekida lanac opskrbe, a sustavna edukacija unutar školskog sustava i zdravstveno-socijalne skrbi, osigurava da zdravstveni i socijalni djelatnici pravodobno prepoznaju simptome intoksikacije i obrasce ponašanja povezane sa sintetskim kanabinoidima.

Sintetski kanabinoidi sasvim sigurno neće nestati - iskustva zemalja poput Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i Poljske pokazuju da se i uz stroge zakone i nadzor tržište ovih tvari ne gasi, nego samo seli u nove kanale distribucije, ali se njihov utjecaj može ublažiti – ako se prepoznaju prije nego što izazovu tragedije. Galaxy se vratio, premda ne na policu trgovine; još gore - vratio se potajno i nezamjetno u socijalno ranjive zajednice, u okruženja gdje je oružje prisutno, u priče koje završavaju u crnoj kronici. Vratio se u trenutku kada je društvo već dovoljno opterećeno krizama da bi novu uspjelo primijetiti na vrijeme.

A možda je upravo tragedija iz Međimurja – ista ona koja otvara ovaj tekst i pokazuje kako kemija, oružje, kulturološki ukorijenjena mizoginija i socijalna ranjivost mogu u jednom trenutku eskalirati u katastrofu – taj brutalni podsjetnik da je povijest „osvježivača prostora“ samo uvod u nešto upornije. I opasnije.

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.