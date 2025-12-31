Požar baterije električnog romobila u Zagrebu doveo do eksplozije plinske boce

Jedna je osoba ozlijeđena, a nastala je i poprilična materijalna šteta kad je, nakon zapaljenja baterije električnog romobila u jednoj garaži, došlo do eksplozije blizu smještene plinske boce

Policijska uprava zagrebačka izvijestila je da je 30. prosinca oko 8.10 sati u Ulici Josipa Vogrinca na Trešnjevci, u garaži u vlasništvu 52-godišnjaka došlo do požara i eksplozije, a incident je rezultirao ozljedom jedne osobe i značajnom štetom. Prema dostupnim informacijama, unutar garaže došlo je do izbijanja požara, najvjerojatnije uslijed kvara baterije električnog romobila, koji je u kratkom roku eskalirao u silovitu eksploziju.

Naime, došlo je do iskrenja te prijenosa topline na plinsku bocu koja se nalazila u neposrednoj blizini, što je u konačnici dovelo do njezine aktivacije i eksplozije. Požar su ugasili vatrogasci, a na mjestu događaja obavljen je policijski očevid.

Ipak, vlasnik garaže nije prošao bez posljedica, ozlijeđen je, a liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Težina ozljeda za sada nije službeno okvalificirana.

Uslijed djelovanja eksplozije došlo je do oštećenja parkiranog osobnog automobila marke Škoda zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 55-godišnjaka. Ukupna visina materijalne štete u ovom incidentu za sada nije utvrđena.

Opasnost termalnog bijega

Požari na električnim romobilima najčešće su uzrokovani fenomenom termalnog bijega unutar litij-ionskih baterija, procesom u kojem unutarnje oštećenje ili kratki spoj dovodi do nekontroliranog porasta temperature. U takvom stanju, baterija počinje oslobađati vlastitu energiju u obliku topline, što dodatno ubrzava kemijske reakcije i stvara začarani krug koji je gotovo nemoguće zaustaviti standardnim metodama gašenja.

Osim ekstremno visokih temperatura koje se razvijaju u kratkom vremenu, ovakvi procesi oslobađaju i zapaljive plinove, što u zatvorenim prostorima poput garaža, a u prisutnosti drugih energenata poput plinskih boca, stvara preduvjete za razorne eksplozije i brzo širenje požara koji razvija toksični dim.