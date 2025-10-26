Srušeni tornjevi još jedne njemačke nuklearke, na njihovo mjesto stiže baterijsko postrojenje

Nakon gotovo 50 godina, dva rashladna tornja nekadašnje nuklearke, koja je proizvodila četvrtinu struje u Bavarskoj, srušena su kako bi se napravilo mjesta za postrojenje za skladištenje energije

U bavarskom okrugu Günzburg planski su srušena dva rashladna tornja ugašene nuklearne elektrane Gundremmingen. Kontrolirano rušenje 160 metara visokih tornjeva izvela je specijalizirana tvrtka koju je angažirao energetski koncern RWE, a događaj su ove subote promatrali brojni znatiželjnici, smješteni izvan sigurnosne zone.

Ovi su tornjevi u proteklih gotovo pola stoljeća postali prepoznatljiv simbol regije između Ulma i Augsburga. Izgrađeni su u razdoblju od 1977. do 1980. godine, na vrhu su imali promjer od gotovo 129 metara, a izgrađeni su od 56.000 tona armiranog betona. Točno u podne srušeni su pomoću dvije planske detonacije.

Kraj za nuklearke

Rušenje tornjeva, koji su služili za hlađenje vode prije njenog vraćanja u Dunav, dio je planskog procesa demontaže ove nuklearne elektrane. Proizvodnja električne energije u bloku C zaustavljena je 2021. godine, dok je blok B isključen još 2017. godine, kao posljedica njemačke kontroverzne odluke o napuštanju nuklearne energije.

🔴Um 12:01 Uhr war es so weit: Die beiden Kühltürme des Atomkraftwerks Gundremmingen in Bayern waren gesprengt. Damit steht fest: Die Bundesregierung hat (erneut) effiziente Kraftwerke zerstören lassen, die für saubere und effiziente Energiegewinnung stehen. pic.twitter.com/uoWdADGIlx — NIUS (@niusde_) October 25, 2025

Od puštanja u pogon 1984. godine, postrojenje je prema podacima RWE-a godišnje proizvodilo oko 20 milijardi kilovatsati struje, što je odgovaralo otprilike četvrtini ukupne bavarske proizvodnje. Gundremmingen je bio jedno od najvećih nuklearnih postrojenja u Njemačkoj, gdje je još 1966. s radom započeo i blok A, prva velika njemačka nuklearna elektrana. Potpuna demontaža kompleksa trebala bi potrajati do 2030-ih godina.

Zelena transformacija

Iako će proces demontaže trajati još godinama, energetski koncern RWE već priprema prenamjenu lokacije. Već za ovu srijedu planirano je polaganje kamena temeljca za baterijski spremnik, koji će s kapacitetom od oko 700 megavatsati biti najveći takav u Njemačkoj.

Služit će za pohranu viška energije, primjerice dobivene iz solarnih postrojenja tijekom dana, kako bi se ona mogla koristiti noću. Uz baterijski spremnik, na lokaciji Gundremmingen planirana je i izgradnja fotonaponske elektrane te nove plinske elektrane, čime se osnažuje zaokret prema novoj njemačkoj energetskoj budućnosti – bez nuklearki, s obnovljivim izvorima energije u svojem središtu.