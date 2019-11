EEZ Bench Box 3, programabilno open source napajanje

Zagrebačka tvrtka Envox d.o.o. pokrenula je novu crowdfunding kampanju preko Crowd Supply platforme. Cilj kampanje je prikupiti sredstva za izradu EEZ BB3 (EEZ Bench Box 3) uređaja na temelju EEZ Dib koncepta. Cilj im je pružiti cjelovit softverski i hardverski okvir za izradu nove kategorije opreme za modularno ispitivanje i mjerenje (T&M), a koja bi bila jednako prikladna za početnike, hobiste, ali i profesionalne korisnike.

Glavna stavka prilikom dizajniranja uređaja bila je da on mora biti modularan, kako bi ga svaki korisnik mogao prilagođavati i proširivati prema vlastitim potrebama. Zatim odlučeno je kako uređaj mora sadržavati što manje kabela kako bi ugrađeni moduli bili laki za ugradnju te kasniju izmjenu. Osnovni model ima tri modula (MCU, BP3C i AUX-PS), a maksimalno ih je podržano šest.

EEZ BB3 može se kontrolirati udaljenim putem preko Ethernet i USB portova, ili lokalno putem 4,3“ TFT zaslona osjetljivog na dodir. Za udaljenu kontrolu koristi se softver EEZ Studio, a podržano je preko 300 SCPI komandi. Detaljne specifikacije EEZ Bench Boxa 3 možete proučiti ovdje. Napomenimo i kako je EEZ BB3 open source te kako je sva potrebna dokumentacija dostupna preko GitHuba.

Za realizaciju ovog projekta potrebno je prikupiti iznos od 85.000 USD. Do sada je prikupljeno više od 50 tisuća dolara (50.339 USD), odnosno 59% od traženog iznosa. Do kraja kampanje ostalo je još 45 dana. Na stranicama kampanje za kupnju je dostupno više različitih modela, modula i setova, po cijenama od 57 USD do 658 USD.

Sve narudžbe zaprimljene za vrijeme trajanja kampanje bit će isporučene početkom ožujka 2020.