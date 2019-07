MMORPG RAW, klon GTA Onlinea, suspendiran s Kickstartera

Igrači koji su dali financijsku podršku masovki RAW, jučer su primili mail od Kickstartera u kojem stoji kako je daljnja kampanja suspendirana, te da će im uloženi novac biti vraćen.

Sama igra je opisana kao "hardcore MMORPG s unikatnim pristupom socijalnoj strukturi i posebnom pažnjom na detalje igrivosti", a prema dostupnim promotivnim materijalima vrlo je slična GTA Onlineu. Sve to ne bi bio problem da ovdje pričamo o malom timu developera koji su si zacrtali vrlo ambiciozne ciljeve u čije ostvarenje sve manje ljudi vjeruje, uključujući Michaela Grzesieka profesionalnog igrača CS: GO-a i PUBG-a poznatijeg kao Shroud. U svom prošlomjesečnom prijenosu na Twitchu, Shroud je izjavio kako "nimalo ne vjeruje ovoj igri", te da ono što developeri obećavaju nije izvedivo jer "najbolja igra na svijetu jednostavno ne postoji".

Njegovo mišljenje dijeli i brojni posjetitelji Reddita, a odluku o otkazivanju kampanje ekipa Kickstartera je donijela nakon posljednjeg javljanja samih autora na stranicama projekta. Kako je izjavio glasnogovornik Kickstartera, njihova pravila traže od pokretača jasnu cifru kojom će moći dovršiti projekt i ispuniti sve obećane ciljeve.

U ovom slučaju, developeri su i prije dovršetka kampanje izjavili kako će morati potražiti dodatna sredstva van Kickstartera da bi igru dovršili što se kosi s njihovom politikom. Iako su i ranije neki naslovi financirani putem Kickstartera naknadno pokretali i druge kampanje ili potpisivali partnerske ugovore s izdavačima, njihovi pokretači tijekom prikupljanja donacija nisu objavili kako su svjesni da im traženi iznos neće biti dovoljan i da će morati povećati potraživanja, što je očito bio i okidač za intervencijom voditelja Kickstartera.

Gledamo li same brojke, developeri su za projekt ovog formata tražili samo 70.000 eura što je suludo malo. Do sada su utrošili samo 10.000 u nešto više od dvije godine razvoja, no sada planiraju iznajmiti veće urede, nabaviti hardver i softver, zaposliti više programera i dizajnera, te dakako plaćati poreze. Ekipa Killerwhale Gamesa koja potpisuje RAW je naknadno komentirala kako su razočarani, no ne i slomljeni, pa će uskoro ponovo pokušati prikupiti dovoljno novca, vrlo vjerojatno putem portala IndieGoGo ili vlastitih stranica.