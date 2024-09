Domaća igra Bura: The Way the Wind Blows u svega šest dana uspješno financirana na Kickstarteru

Ako sve prođe prema planu, Bura: The Way the Wind Blows svjetlo dana trebala bi ugledati već sljedeće godine, dok ćemo demo verziju igre, pak, moći zaigrati već jesenas i to u sklopu Steam Next Festa.

Kada su prošlog tjedna na Kickstarteru pokrenuli crowdfunding kampanju u svrhu financiranja svoje zajedničke igre, dinamični duo sastavljen od Ree Budić (Tiny Meow Studio) i Renata Lovrekovića (Raven Insights) vjerojatno nije očekivao da će tražena sredstva prikupiti munjevitom brzinom.

Međutim, upravo to se dogodilo, pa je tako samo šest dana kasnije već prikupljeno 20.000 dolara, a koji će netom spomenutom tandemu pomoći da dovrše Buru: The Way the Wind Blows.

Podjednako inspirirana radovima velikog Hayaoa Miyazakija, kao i Legend of Zelda: Breath of the Wildom, Bura: The Way the Wind Blows zamišljena je kao opuštajuća narativna avantura u kojoj će fokus biti stavljen na istraživanje dvaju međusobno neraskidivih svjetova.

Naime, prateći mladu djevojku Rinu na njezinom putu sazrijevanja, igrači će istovremeno imati prilike iskusiti neporecive prirodne čari jadranske obale, okušati se u boćanju ili izradi paške čipke, ali i pobliže se upoznati s brojnim starodalmatinskim legendama. Prije svega s raznim duhovima prirsode koji nastanjuju Jadranski Panteon, a koji će našu junakinju Rinu podučiti onom već pomalo zaboravljenom načinu života zvanom – pomalo.

Bura: The Way the Wind Blows trebala bi izaći za PC (početak 2025. godine) i Nintendo Switch (kraj 2025.), dok ćemo već 14. listopada moći zaigrati demo verziju igre i to u sklopu Steam Next Festa.

U slučaju da želite dodatno podržati razvoj Bure: The Way the Wind Blows, to možete učiniti jednostavnim klikom na ovu poveznicu.