Data Centar Hrvatskog Telekoma dobio TIER III certifikat

Izdavanje certifikata znači da je Data centar Selska prošao kroz zahtjevnu i strogu procjenu performansi objekta, kapaciteta i svih ostalih inženjerskih zahtjeva zajedno sa strojarskim i električnim sustavima te je ispunio sve postavljene zahtjeve po aktualnim tehnološkim standardima.

Uptime Institute razvio je standard klasifikacije data centara, poznat kao TIER standard, kojim se opisuju četiri vrste data centara na temelju razine njihove raspoloživosti. Time su definirani tehnološki standardi koji moraju biti zadovoljeni kako bi se postigla određena razina dostupnosti, a korisnici mogu biti sigurni da postoji standard kojega se pružatelj usluge mora držati.

Za dobivanje certifikata, moraju se pratiti i osigurati svi zahtjevi koje određena razina certifikata podrazumijeva, kako kroz projektnu dokumentaciju, tako i kroz samo izvođenje radova te na kraju održavanje Data Centra.

U skladu s razinom TIER III, sva IT oprema u HT Data Centru ima dvostruko neovisno napajanje i hlađenje. Svaki je sustav neovisan o drugome i potpuno redundantan, pa ako jedan sustav iz bilo kojeg razloga prestane raditi, uključuje se drugi. Ova redundantnost osigurava neprekidno napajanje i hlađenje kako bi se mogao zajamčiti neometan rad servera, što u konačnici znači da svi korisnički kritični sustavi mogu nesmetano raditi, a podaci biti dostupni.

"Zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u razvoj infrastrukturnih usluga, danas možemo odgovoriti na potrebe svih korisnika, počevši od pomne analize postojeće korisničke infrastrukture, njegovih poslovnih potreba i mogućnosti te predlaganja rješenja skrojenog po mjeri korisnika do same realizacije tog rješenja. Time omogućavamo korisnicima da izbjegnu velika kapitalna ulaganja u opremanje vlastitog prostora koji bi trebao zadovoljiti minimalne standarde za smještaj IT sustava i kritičnih servera na kojima leži cjelokupno poslovanje tvrtke", naglasila je Ivana Beli Oštarčević, direktorica Sektora za razvoj i upravljanje portfeljem usluga za poslovne korisnike.

Hrvatski Telekom upravlja s pet većih Data Centara koji su u uporabi već više od 15 godina. Njihova namjena se razlikuje ovisno koriste li se za interne potrebe ili potrebe korisnika.

Data Centar u Selskoj otvoren je u Zagrebu 2014. godine te korisnicima nudi smještaj, daljinsko praćenje i upravljanje ICT infrastrukturom što omogućava znatne uštede u poslovanju te siguran i optimalan rad opreme.