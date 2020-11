Prvi domaći online meet-up za developerke

Agencija Five narednoga četvrtka organizira online razgovor sa ženama iz IT sektora, a cilj je ojačati domaću zajednicu developerki te čuti njihova iskustva iz prakse

Digitalna agencija Five, kod koje su žene i muškarci ravnopravno tretirani i plaćeni, pokreće inicijativu osnaživanja zajednice developerki u Hrvatskoj. One su velika pokretačka snaga IT industrije, snatraju u Fiveu, premda su brojčano slabije zastupljene u odnosu na svoje muške kolege. Iz tog razloga pružit će im priliku za okupljanje i jačanje zajednice.

Prvi korak prema tome je njihov prvi online meet-up DevSheGoes, koji će se održati narednog četvrtka, 26. studenoga u 18 sati.

Na prvom, jednosatnom DevSheGoes panelu razgovarat će se s nekoliko žena iz IT industrije o tome što ih je potaknulo na ulazak u ovu industriju, što one misle o paradoksu spolne jednakosti i planiraju li ostati u tech sektoru i za 10 godina. "Želimo čuti stavove i iskustva stručnjakinja iz IT sektora, sudjelovati u diskusiji, a kada nam uvjeti to dopuste, iskoristiti vrijeme za networking i razgovor s osobama koje su iz istog okruženja. Prvi DevSheGoes zbog novog normalnog organiziramo online, putem Zooma", poručuju organizatori.

Na prvom online meet-upu u obliku panel rasprave sudjelovat će stručnjakinje s višegodišnjim iskustvom u IT-u, to su Andrea Knez Karačić (developerka iz Rimac Automobila), Magdalena Jurić (voditeljica developerskog tima u Fiveu) i Marijana Puljak (inženjerka elektrotehnike, konzultantica i saborska zastupnica), a u ulozi moderatorice bit će Magdalena Tauber (frontend inženjerka u Fiveu).

Prijave za meet-up su otvorene za sve zainteresirane, a prijaviti se može na službenoj web stranici.