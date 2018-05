Reklame stižu u Firefox, za sada samo Amerikancima

Ovoga tjedna, kada u opticaj bude puštena najnovija javna verzija Mozillinog Firefoxa (brojčane oznake 60), korisnici ovog popularnog internetskog preglednika počet će na do sada marketingom "neokaljanim" mjestima viđati reklame. One će se pojaviti na kartici "New Tab", kao što je to do sada viđeno u nightly i beta inačicama Firefoxa, ispod sekcije najposjećenijih stranica ("Top sites"), a u sklopu preporuka za surfanje koje preglednik daje korisniku.

Nate Weiner, osnivač Pocketa, kompanije koju je Firefox preuzeo prošle godine i koja je zadužena za navedene preporuke, pojasnio je kako će se birati oglasi i sponzorirani sadržaj za prikazivanje. Sva bi se analitika potrebna za bolje ciljano oglašavanje trebala odvijati na korisnikovom računalu, pa Mozilla i Pocket neće imati probleme s prikupljanjem podataka o korisnicima i njihovim online navikama.

Oglase će za početak vidjeti samo korisnici iz SAD-a

Oglasi na početnoj stranici Firefoxa bit će, dakle, personalizirani ali bez bojazni za privatnost, kompanija će se brinuti da je riječ o "kvalitetnom" sadržaju koji vrijedi pročitati, a svaki će korisnik imati mogućnost ugasiti određeni tip oglasa koji ga ne zanima – ili pak ugasiti prikazivanje sponzoriranog sadržaja u potpunosti.

U Firefoxu ovime pokušavaju zadržati dojam transparentnog poslovanja, a pritom i zaraditi ponešto na prodaji oglasnog prostora kako bi, kažu, Internet učinili boljim mjestom na kojem se ne zarađuje isključivo clickbaitovima.