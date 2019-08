ADATA HD770G - robustan i prijenosan HDD s RGB-om

ADATA se pohvalila kako su prvi na tržište izbacili prijenosni HDD s RGB osvjetljenjem, kako mu to ne bi bila jedina značajka dodali su još i izdržljivo kućište otporno na padove, vodu i druge nedaće

ADATA je proširila svoju ponudu prijenosnih čvrstih diskova s modelom HD770G. Iza ovog poprilično običnog naziva krije se kako kažu prvi robusni prijenosni HDD na svijetu s RGB-om. Kućište ima naglašene bridove i dvije RGB trake između kojih se nalazi središnji dio kućišta s mrežastim uzorkom koji „oživljava“ zahvaljujući pulsiranju RGB osvjetljenja.

HD770G namijenjen je svima, od korisnika koji imaju potrebu prenositi podatke od jednog računala do drugog pa do korisnika igraćih konzola kojima je prijeko potreban skladišni prostor za pohranu novih igraćih naslova. Po pitanju brzine nije rekorder jer je ograničen USB 3.2 sučeljem i brzinom mehaničkog diska. No, njegova namjena ionako nije obaranje brzinskih rekorda, već skladištenje podataka, a tu će zadaću obaviti i više nego dobro.

ADATA je pripremio dva modela, kapaciteta 1 TB i 2 TB. Diskovi su od oštećenja zaštićeni robusnim kućištem s troslojnom zaštitom (silikonsko kućište, robusni međuspremnik i amortiziran nosači tvrdog diska) koje je zbog posebnih (patentiranih) pokrova za priključke otporno na vodu, a ujedno i na prašinu. Proizvođač navodi kako je HD770G zaštićen i više nego što je propisano IP68 standardnom. Shodno tomu, HD770G može pod vodom provesti do 120 minuta na dubini do dva metra te pasti s visine do 1,22 metara bez da se podatci oštete.

ADATA je mislila i na zaštitu podataka od neovlaštenog pristupa drugih osoba pa je implementirala i 256-bitnu AES enkripciju. Dimenzije uređaja su 139 x 98 x 26 milimetara, a masa 270 grama. ADATA HD770G može se nabaviti u dvije boje kućišta – crnoj i crvenoj.

Disk je kompatibilan s PS4 i Xbox konzolama, računalima s Windowsima XP (i novijim), Mac OS X (10.6 i noviji) te Linuxom (Kernel 2.6 i noviji). Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama.