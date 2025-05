Pjesma Janet Jackson koja je rušila Windowse: Filter je bio prisutan godinama

Stariji poznavatelji tehnologije možda se sjećaju pomalo bizarne priče o tome kako je glazbeni spot za pjesmu "Rhythm Nation" popularne Janet Jackson mogao uzrokovati rušenje određenih prijenosnih računala s Windowsima samo svojom blizinom tijekom reprodukcije. Prema novim informacijama koje je nedavno podijelio Microsoftov zaposlenik Raymond Chen, a prenosi The Verge, čini se da je softverski filter stvoren za rješavanje ovog neobičnog problema bio prisutan u sustavu sve do Windows 7 ere, a možda čak i dulje.

Opasna frekvencija i rotirajući diskovi

Za one koji nisu upoznati s pričom: Chen je još 2022. godine na svom blogu prenio iskustvo kolege iz Microsofta. Neimenovani "veliki proizvođač računala" otkrio je da određene audio frekvencije u spomenutom spotu mogu fizički rezonirati s tadašnjim modelima tvrdih diskova koji su radili na 5400 okretaja u minuti (RPM). Ta specifična rezonancija bila je dovoljno jaka da poremeti pravilan rad diska, što je u konačnici dovodilo do pada (rušenja) operativnog sustava. Problem je smatran dovoljno ozbiljnim da je dobio i vlastiti CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) unos u NIST-ovu Nacionalnu bazu podataka o ranjivostima, gdje stoji da je pogađao diskove u određenim računalima proizvedenim "otprilike 2005. godine i kasnije".

Tajna zaštita za ljubitelje basa

Chen, kojeg je zanimalo koliko se dugo taj zaštitni filter zadržao u sustavu, nedavno je objavio nastavak priče. Saznao je da je nakon uvođenja pravila za Windows 7, koje je zahtijevalo da korisnici moraju imati opciju isključivanja svih oblika audio obrade (poznatih kao APO - Audio Processing Objects), jedan proizvođač hardvera zatražio specifičnu iznimku. Chen objašnjava razlog:

"Proizvođač je zatražio iznimku od ovog pravila uz obrazloženje da bi onemogućavanje njihovog APO-a moglo rezultirati fizičkim oštećenjem računala. Da je bilo moguće onemogućiti njihov APO, pročulo bi se da 'Možete dobiti jači bas ako slijedite ove korake', a naravno da želite više basa, zar ne? Mislim, tko ne želi više basa? Tako bi ljudi isključili opciju i uživali u bogatijem basu neko vrijeme, a onda bi se u nekom trenutku u budućnosti računalo misteriozno srušilo ili (još gore) počelo davati netočne rezultate."

Digitalna evolucija spasila je Rhythm Nation

Ostaje nepoznanica je li taj specifični filter i danas, na neki način, dio Windows operativnog sustava. Sam Chen je u komentarima na svoj post priznao da pouzdano zna samo za njegovo postojanje u eri Windowsa 7.

Ipak, s obzirom na to da je računalna industrija velikim dijelom napustila klasične rotirajuće tvrde diskove i prešla na znatno otpornije SSD-ove, velika je vjerojatnost da današnja računala mogu bez ikakvih problema reproducirati "Rhythm Nation". Stari bug je, čini se, ostao samo zanimljiva crtica iz povijesti tehnologije.