Iz ADATA-e stiže novi izdržljivi prijenosni HDD - HD680

ADATA je u svoju ponudu izdržljivih prijenosnih čvrstih diskova dodala još jedan model – HD680. Kao što možete vidjeti na priloženim fotografijama riječ je o robusnom uređaju koji će preživjeti sve ono što šminkerski diskovi ne bi – pad s visina do 1,22 metara na primjer.

Kako je navedeno u službenoj dokumentaciji HD680 ima tri stupnja zaštite čvrstog diska. Prvi je silikonska obloga kućišta koja je u slučaju pada prva na udaru. Iza nje nalazi se čvrsto plastično kućište a unutar njega i posebni sloj koji služi kao nosač diska te svojevrsni amortizer u slučaju pada.

Kućište pruža dovoljnu zaštitu za ugrađeni disk pa je bez problema zadovoljio standard američke vojske – MIL-STD-810G 516.6. S prednje strane kućišta, odmah ispod naziva tvrtke nalazi se LED indikator koja različitim bojama signalizira stanje diska, odnosno prenose li se podatci, nalazi li se disk u stanju pripravnosti ili je došlo do udarca o kućište.

Najgora moguća solucija je da vam LED-ica stalno zasvijetli crvenom bojom, jer to znači kako je došlo do greške u radu diska, a samim time i do mogućih oštećenja podataka. Kad smo kod podataka napomenimo kako su na HD680 podatci sigurni od znatiželjnih očiju. Naime, podatci se mogu zaštiti pomoću 256-bitne AES enkripcije i zaporkom.

ADATA HD680 dolazi u tri različite boje – potpuno crnoj, crnoj s plavim te crnoj sa žutim detaljima. Na bočnim stranicama kućišta nalaze se svojevrsne hvataljke koje služe za pospremanje kabela kako bi isti uvijek bio pri ruci. Dimenzije kućišta su 124 x 101,7 x 22,9 milimetara, a težina 270 grama. Na USB 3.1 portu nalazi se gumeni čep čija je svrha načiniti HD680 otpornim na vodu i prašinu.

ADATA HD680 stiže u dva kapaciteta – od 1 TB i 2 TB. S računalom se spaja preko USB 3.1 sučelja i kompatibilan je s operacijskim sustavima Windows (XP i noviji), Mac OS X (10.6 i noviji) te s Linuxom (Kernel 2.6 i noviji). HD680 pokriven je s trogodišnjom garancijom.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača. Kada će stići na tržište i po kojoj cijeni za sada nije poznato.