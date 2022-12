Amazon fizički iz Ukrajine transportirao terabajte ključnih državnih podataka

Kada je, protekle veljače, počela ruska invazija na Ukrajinu, mnoge su tehnološke kompanije priskočile upomoć žrtvi te prekinule sve poslovne veze s agresorom. O nekim se potezima doznalo već tada, a jedan – vrlo ključan za Ukrajinu – otkriven je tek nedavno. Ukrajinski je zamjenik premijera te ministar digitalne transformacije Mihailo Fedorov o uključenosti Amazona u pohranu podataka u Ukrajini govorio ovoga mjeseca na jednoj konferenciji u Las Vegasu.

Fedorov je tako otkrio da ukrajinske vlasti s Amazonom surađuju od prvog dana invazije kako bi zaštitili ključne nacionalne baze podataka, u slučaju da ih ruska invazija ozbiljno ugrozi. Osim što su velike količine podataka pohranjivane na serverima AWS-a, određeni dio njih pohranjen je na fizičke medije, u uređaje nazvane Snowball Edge. Takvi uređaji veliki su poput prosječnog kofera, otporni su na udarce i razne druge vanjske utjecaje, a na svakoga se može pohraniti do 80 terabajta enkripcijom zaštićenih podataka.

Spašeno 10 petabajta

Na njih su, od samog početka rata, kopirane baze podataka: popisi stanovništva, zemljišne knjige, porezni i bankovni podaci, antikorupcijske baze podataka, registri iz područja obrazovanja i slične informacije kritične za funkcioniranje države. U projektu je sudjelovalo 27 ministarstava, 18 sveučilišta te deseci banaka i drugih privatnih kompanija iz Ukrajine. Ovakav pothvat zahtijevao je brzinu, organizaciju i tehničku vještinu, a Liam Maxwell iz AWS-a poručio je kako je Fedorov isporučio svo troje.

AWS Snowball

Nakon pohrane na Snowball Edge "kofere", oni su u tajnosti prebacivani preko granice i odvoženi na više tajnih sigurnih lokacija, gdje ih je Amazon pohranio. Distribuirana mreža fizičke pohrane služi kao sigurnosna kopija svega što je pohranjeno u AWS-ovom oblaku i daje dodatnu sigurnost ukrajinskim institucijama da će moći nastaviti raditi bez obzira na sve.

Kako bi ovakvo "švercanje" državnih podataka preko granice u fizičkom obliku bilo legalno, ukrajinski je parlament morao promijeniti i zakon, koji je do tada zahtijevao da se ključni privatni podaci čuvaju isključivo na serverima na području te zemlje. Amazon je u ovaj pothvat, kao i u slanje humanitarne pomoći Ukrajini, do sada uložio svojih 75 milijuna dolara. Fedorov kaže kako je uloga američke kompanije za Ukrajinu od neprocjenjive vrijednosti. Ukupna količina podataka koje je Amazon preuzeo i sigurno pohranio za Ukrajinu do sada iznosi čak 10 petabajta (10 milijuna gigabajta).