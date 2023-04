Američki izviđački dronovi zabilježili nove NLO-e, objavljene dvije snimke

Sean Kirkpatrick, direktor Pentagonovog odjela za razrješavanje anomalija u svim domenama, tj. njihov "NLO car", odgovarao je jučer na pitanja članova Odbora za naoružanje u američkom Senatu. Izvijestio ih je o tome da trenutačno postoji zabilježeno čak oko 650 potencijalnih slučajeva neidentificiranih letećih objekata, prijavljenih otkako su za takve prijave pojednostavljene procedure i s njih je skinuta stigma.

650 zabilježenih slučajeva

Prošle godine bilo je 250 takvih prijava, ranije ove godine govorilo se o njih 350, a sada ih je, vidimo, daleko više. Od svih slučajeva, Kirkpatrick kaže kako je u prioritetno razmatranje uzeto oko polovice, za koje se smatra da bi mogli biti zanimljive anomalije. Za svaku od tako opisanih letjelica njihove službe sada moraju provjeriti koliko zaista podataka imaju, pa potom pokušati razjasniti o čemu je riječ.

Lijevo: američki dron, desno: zabilježena anomalija

Kako bi zorno prikazao o kakvim se slučajevima radi, pokazao je Senatu dvije snimke, obje nastale uz pomoć kamera na američkim dronovima MQ-9 Reaper. Jedna od njih razjašnjena je u međuvremenu – nešto što je na snimci infracrvene kamere izgledalo kao nepoznata letjelica s toplinskim tragom, bio je zapravo tek vrtlog zraka zaostao iza putničkog zrakoplova, koji se pojavio između dva američka drona na misiji izviđanja. No, na videu je isprva izgledalo kao prava leteća anomalija.

Leteća kugla u Iraku

Druga snimka daleko je zanimljivija i još uvijek je nerazjašnjena. Također je nastala zahvaljujući izviđačkoj misiji drona MQ-9 Reaper iznad Iraka. Ovdje je dron snimao jedno naselje, kada je ispod njega velikom brzinom proletjela nepoznata srebrna kugla.

Kugla nepoznatog porijekla u donjem desnom uglu

Kamera drona "uhvatila" je ovu letjelicu u nekoliko kadrova, pa tako vidimo da se ona kreće bez očiglednog pogona, ne ostavlja za sobom trag. Kirkpatrick je pojasnio kako samo na temelju te snimke, nastale 2022. godine, nije moguće doznati o čemu je tu zapravo riječ. Kaže da će bilježenje više sličnih događaja možda dovesti do otkrića određenih uzoraka u tim pojavama, pa će njihova analiza možda otkriti više pojedinosti.

Ponovio je i kako Pentagon nema nikakvih dokaza da je ijedna od zabilježenih pojava izvanzemaljskog porijekla. Upitan oko zemaljskog porijekla ovih neobičnih letjelica, izjavio je kako postoje naznake da su rijetke od njih, one sa zabilježenim određenim tehnološkim otiskom, proizvodi nekih stranih zemalja. No, za to će trebati dobiti i neovisnu potvrdu "jer ono što opažamo ne nosi na sebi rusku ili kinesku zastavu", kazao je.