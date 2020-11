Apple najavio još jedno predstavljanje novih proizvoda

Kako najavu na pozivnici za ovaj online događaj iskoristili su legendarnu Jobsovu rečenicu "One more thing", što bi trebalo značiti da je riječ o nečemu vrlo bitnom

Apple je u ponedjeljak poslao pozivnice za još jedan, već treći online događaj kojim predstavljaju nove proizvode ove sezone. Podsjećamo, na prvom događaju, 15. rujna, bili su predstavljeni novi Apple Watch, Apple Watch SE, iPad i iPad Air te paketi pretplate Apple One. Potom su 13. listopada najavljena četiri mobitela iz serije iPhone 12. Treći događaj u nizu bit će održan 10. studenoga, a na njemu će Apple predstaviti – "One more thing".

Stižu li ARM Macovi?

Činjenica da su za najavu ovog predstavljanja odabrali poznatu rečenicu Stevea Jobsa, koju u Appleu ne shvaćaju niti koriste olako, pokazuje da je riječ o za njih vrlo bitnom događaju. Kako se špekulira, sljedećeg će utorka biti predstavljena prva linija MacBooka s ARM procesorima, odnosno kako oni to vole reći, s "Appleovim silicijem". Posljednji puta kada se "One more thing" koristilo kao najava nekog proizvoda, bilo je to prilikom pristavljanja "revolucionarnog" iPhonea X.

Prelazak s Intelovih procesora na vlastite najavljen je u lipnju na ovogodišnjem izdanju konferencije WWDC, a tada je bilo najavljeno da će prva računala na novim procesorima biti javnosti prikazana tijekom jeseni. Da je riječ o prijenosnicima može se zaključiti i iz pozivnice za ovaj događaj. Ona, naime, u proširenoj stvarnosti prikazuje Appleov logotip na šarenoj podlozi koji se sklapa – baš poput poklopca prijenosnog računala.

'One More Thing" Apple Event in AR... pic.twitter.com/poFqWQ2et7 — Brian Tong (@briantong) November 2, 2020

Dobro obaviješteni izvori kažu da će prvi modeli s ARM procesorima biti 13-inčni i 16-inčni MacBook Pro te 13-inčni MacBook Air. Osim promjene arhitekture i svega što ona sa sobom nosi, navodno neće biti većih dizajnerskih zahvata u postojeće modele prijenosnika.

Novi procesori bit će zasnovani na 5-nanometarskoj tehnologiji kao i SoC A14 Bionic na iPhoneu 12, a osnovna će im prednost biti povećanje performansi uz uštedu energije. Proces prebacivanja cijelog asortimana Macova na ARM čipove potrajat će vjerojatno do kraja sljedeće godine.

Appleova online prezentacija najavljena je za utorak, 10. studenoga u 19 sati po hrvatskom vremenu. Prijenos će, kao i obično, biti dostupan na Appleovim stranicama i YouTubeu.