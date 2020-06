Baldur’s Gate III, System Shock i ostale igre prikazane za vrijeme Guerilla Collective prezentacije

Prva prezentacija imena Guerilla Collective, koja nema veze s razvojnim timom Guerilla Games, održala se danas i donijela nam solidnu količinu broj najava. Media Indie Exchange i Kind Funny Games okupili su razne timove koji su s nama htjeli podijeliti informacije o projektima na kojima rade, a ovo je bio samo prvi dan. Za sutra i preksutra također su najavljene prezentacije koje će se održati u 18 sati i koje će imati nešto manje najava, ali konkretnije prikaze gameplayja i intervjue. Donosimo vam pregled najzanimljivijih igara, a ako vas zanima cijela prezentacija koja je trajala malo manje od dva sata, možete je pogledati na dnu teksta.

System Shock

Prezentacija je počela žestoko prikazom nove verzije kultne igre System Shock. Iako im je izbor glazbe možda bio malo upitan, dobili smo priliku vidjeti kako će izgledati borba i hodanje po svemirskoj postaji na kojem vas teroriziraju svakakva stvorenja i umjetna inteligencija Shodan. Nightdive Studios već nekoliko godina radi na novom izdanju igre, a svi zainteresirani igrači mogu isprobati demo putem Steama. Osim za PC, igra je u izradi za PS4 i Xbox One i trebala bi izaći ove godine. Sve što je tim objavio nalazi se na službenim stranicama.

Cardaclysm

Nakon uspjeha koji je imala kartaška igra Slay the Spire počelo se pojavljivati sve više igara koje u sebi imaju karte, a jedna koju ćemo moći zaigrati ovog ljeta zove se Cardaclysm. Ovo je bila prva od nekoliko nezavisnih igara za čije je izdavanje zadužen Headup, dok je tim Elder Games spojio proceduralno generirane svjetove, CCG i aRPG elemente. Zainteresirani igrači mogu već sada putem Valveovog servisa preuzeti demo verziju, a igra će najprije biti dostupna u Early Accessu. Konačna verzija bi trebala biti spremna na jesen i zasad se spominje samo PC verzija.

Röki

Ovo nije bio prvi put da smo se susreli s avanturom koja je inspirirana skandinavskim folklorom, ali je prvi put da smo saznali kada će izaći. Röki prati djevojčicu Tove koja će se zaputiti na magično i povremeno mračno putovanje i pokušat će spasiti svoju obitelj. Polygon Treehouse kaže da je igra namijenjena igračima svih uzrasta, zbog tema kojima se bavi i opcija za podešavanje težine koje će služiti onima koji imaju poteškoća. Igra je u izradi za PC i Switch, a datum izlaska koji je spomenut – 23. srpanj – vrijedi samo za računala. Sve što je tim objavio nalazi se ovdje, a ako želite Röki dodati na popis želja zaputite se ovdje.

Genesis Noir

Još jedna igra s kojom smo se susreli prije ove prezentacije bila je jazz avantura Genesis Noir. Dvočlani tim Feral Cat Den pripremio je priču o čovjeku koji se zove No Man. On se našao u ljubavnom trokutu s kozmičkim bićima, a kada ljubomorni bog otkrije aferu reakcija je Veliki prasak, odnosno završetak svega. Na vama je da istražite ogroman svijet i pronađete način to spriječite i budete s osobom koju volite. Gameplay je inspiriran tradicionalnim point and click avanturama, a eksperimentirat ćete s raznim stvarima kako biste gurali priču naprijed. Genesis Noir trebao je izaći sada u lipnju, ali je prije deset dana tim odgodio izlazak na listopad. Odgovore na pitanja koja imate pronaći ćete ili na službenim stranicama ili na Steamu. Ova avantura izlazi za PC i Xbox One.

Boyfriend Dungeon

„Kako bi bilo da nakon što počistite tamnicu odete na spoj sa svojim oružjem“, zapitala se ekipa Kitfox Gamesa koja je odlučila odgovoriti na to pitanje izradom igre Boyfriend Dungeon. Prvi put smo igru vidjeli prije par godina, a razvojni tim do sada nije bio spreman, kao što ni sada još uvijek nije spreman reći kada ćemo je moći zaigrati. Zato su nam sad barem odlučili malo konkretnije pokazati gameplay i kako će konačan proizvodi izgledati, dok ćemo sami moći isprobati igru „kada oružja budu dovoljno lijepa“. Boyfriend Dungeon je u izradi za Switch i PC. Ako želite pratiti razvoj događaja, bacite oko na ove stranice, dok za dodavanje popis želja možete otići na Valveov servis.

Baldur's Gate III

Svi koji s nestrpljenjem čekaju Baldur's Gate III neće morati više dugo čekati. Možda. Za vrijeme Guerilla Collective prezentacije dobili smo kratak novi trailer, kao i nove informacije o razvoju koje nam je prenio predsjednik Larian Studiosa, Swen Vincke. Karizmatični gospodin poručio je fanovima da će najvjerojatnije moći nabaviti Early Access verziju ovog iščekivanog RPG-a u kolovozu, ali da postoji mogućnost da zbog koronavirusa odgode izlazak. Članovi tima počeli su se polagano vraćati u studio i najvažnije im je trenutno odraditi animacije i motion capture, pa ako im pođe za rukom sve implementirati na vrijeme, igru ćete moći zaigrati putem Steama. Tim je odlučio koje će sadržaje u tu verziju ubaciti, a za kraj nam je rečeno da ćemo 18. lipnja dobiti novu demonstraciju gameplayja uživo i sudionici chata moći će mu reći koje da odluke donosi. Ako želite biti u toku s novostima za Baldur's Gate III na službenim stranicama možete ostaviti svoju email adresu.

West of Dead

Izdavač Raw Fury bira samo zanimljive projekte. Neki su izvrsni, neki ne uspiju očarati igrače, ali mislimo da bi akcijska igra West of Dead mogla biti zabavna. U ovom naslovu zaputit ćete se u Purgatory i pokušati pomoći liku kojeg glumi Ron Pearlman da preživi sve što ga čeka u tom mračnom mjestu. Twin-stick pucačina, svakakvi neprijatelji, taktičko skrivanje iza zaklona i kotrljanje za izbjegavanje napada i otvorena beta koja je imala veoma pozitivne reakcije od strane igrača znači da bi se 18. lipnja mogli lijepo zabaviti. Ako se želite prije kupovine sami uvjeriti, betu još uvijek možete preuzeti, a detalje o ostatku igre potražiti ovdje.

Dwarf Fortress

Od prošle znamo da će kultna igra Dwarf Fortress dobiti verziju za Steam i grafička uljepšanja. Igra koja je izašla prije 14 godina imala je tekstualnu grafiku, a braća Tarn i Zach Adams su za novu verziju uposlili dva moddera koji su zaduženi za novi izgled. Kompleksno i detaljno generirani svijet ćete sa svojim patuljcima moći istražiti kad nova verzija bude spremna, a sada četveročlani tim još uvijek nije spreman reći kada bi to moglo biti. „Vrijeme je subjektivno“ kažu stranice na Steamu, a dok čekate možete još uvijek original zaigrati besplatno.

Fights in Tight Spaces

Oni koji žele još malo kartanja u svojim igrama moći će ovog puta to raditi na dosta drugačiji način. Fights in Tight Spaces je borilačka igra na poteze u kojoj svoj sljedeći korak pomno birate pozicioniranjem i korištenjem karata za napad. Za uspješno rješavanje svakog susreta s protivnicima morat ćete dobro promisliti, a moći ćete odabrati poteze koji vam se najviše sviđaju i zatim ih nadograđivati, kao što ćete moći svojeg agenta poboljšavati. Za one koji su natjecateljski raspoloženi tu su online ljestvice i dnevni izazovi, a ovu bi stiliziranu, taktičku akciju trebali zaigrati do kraja godine. Steam i službene stranice kriju više informacija za one koji ih traže.

Just Die Already

Za kraj vas ostavljamo s novim projektom dizajnera blesave igre Goat Simulator. Just Die Already nije ništa manje blesav, a najavni trailer je zanimljiva rekreacija jednog od videa kojim je Hideo Kojima najavio svoj Death Stranding. Službeni opis kaže da je ovo „kaotičan sandbox sa starcima“ u kojem ste ljuti i stari i upravo su vas izbacili iz staračkog doma. Na vama je da pokušate preživjeti u novim uvjetima rješavanjem svakakvih izazova, a budući da ste stari i krhki, to neće biti lako napraviti. Moći ćete igrati sami ili s još druga tri prijatelja online, pa se možete dogovoriti hoćete li biti kolegijalni ili ćete se međusobno sabotirati. Just Die Already izlazi ovog ljeta, a jedino mjesto s više detalja je Steam.

Ostale igre

Uz spomenute igre, prikazano je nekoliko drugih indie igara koje smo vidjeli prije, nekoliko novih, kao i nove detalje vezane uz igre koje izdaje Paradox Interactive. Kao što smo rekli na početku, ako sami želite pregledati cijelu prezentaciju pogledajte video u nastavku, a gotovo sve igre koje su danas prikazane možete već sada pronaći na Steamu na Guerilla Collective stranicama koje će biti aktivne za vrijeme trajanja ovog trodnevnog eventa.