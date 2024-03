Šef Lariana potvrdio kako neće raditi dodatke za Baldur's Gate 3, niti njegov nastavak

Prošlogodišnji Baldur's Gate 3 je definitivno igra godine, ako ne i desetljeća, i kao takav je idealni izvor dodatne zarade u vidu naknadnih DLC-ova i više nego pogodno tlo za nastavak. Ipak, mnogobrojni fanovi su jučerašnjim govorom Larianovog glavešine, Swena Vinckea, ostali razočarani jer je samo potvrdio siječanjsku izjavu u kojoj je obznanio da već oblikuju svoju novu igru, no ista nije ono što igrači misle aludirajući upravo na Galdur's Gate.

Jučer je pak preuzeo govornicu na GDC-u i krenuo s objašnjavanjem kako je njegov tim tvrtka s velikim idejama i nisu ekipa koja je okupljena da bi radila ekspanzije ili nastavke. Doduše, priznaje kako su se ranije u tome okušali i prema njegovim riječima, svaki takav pokušaj je završio katastrofalno. "To nije naša stvar. Život je prekratak. Naše ambicije su vrlo visoke", kaže Vincke i zaključuje svoj govor riječima kako neće raditi ekspanziju ili Baldur's Gate 4 samo zato što svi to od njih očekuju, već će se odmaknuti od franšize D&D i započeti nešto novo.

Obzirom da poznajemo Larianov opus, izgledno je da će i nova igra biti RPG, jer u tom žanru su se dokazali nebrojeno puta, no daleko od toga da to znači da u skoroj budućnosti nećemo dobiti još nekoliko D&D izdanja. Nakon enormnog uspjeha Baldur's Gatea 3, Hasbro je, kao vlasnik Wizards of the Coasta, već natuknuo kako je nekoliko projekata u izradi, a prije tjedan dana je najavljena i nova survival simulacija smještena u ovaj fantazijski svijet na kojoj radi ekipa Gamelofta, tvoraca Disney Dreamlight Valleya.