BFS 2025: Može li se uspjeti u karijeri bez izgaranja?

Jedan od najbolje ocijenjenih predavača s naše developerske konferencije .debug održao je i nešto ležernije predavanje za publiku BFS-a, no s vrlo bitnom temom burnouta i kako ga izbjeći

Filipa Šišića Bugova je publika, pogotovo ona developerska, upoznala na konferenciji .debug gdje je održao zapažena i visoko ocijenjena predavanja. Ovoga puta predstavio se i širem auditoriju s manje tehničkom, ali i dalje vrlo važnom temom – govorio je o tome kako u karijeri, u kojoj se često radi bez prestanka i predaha, uspjeti, a pritom ne izgorjeti. Burnout je, kaže Šišić, češći kod mlađih osoba, a izazvan je "utrkom" za uspjehom i sve većim pritiscima na svim razinama. Ipak, može ga se i izbjeći.

Nekad zaposlenik Sofascorea i Photomatha, a danas Googlea, ispričao je okupljenima svoju priču o karijernom putu, donošenju odluka i napretku na hijerarhijskoj ljestvici, od studentskih dana do danas. Bilo je tu zanimljivih i neuobičajenih koraka poput uzimanja pauze od posla na nekoliko mjeseci, traženja novih pozicija i općenito poteza koji bi se mogli opisati rizičnima. "Nemojte si ostaviti priliku da se u životu zapitate – što bi bilo…", poručuje publici, uz motivaciju da i sami iskoriste prilike koje im se nude i zvuče im dobro.

U vlastitom se razvoju treba fokusirati na vlastite snage, što je ispravan put za podizanje vlastite vrijednosti. Uz to, odluke treba donositi i na način da se upitamo "koji je potez najbolji za firmu?", no unatoč tomu kao recept za dugoročan uspjeh i zadovoljstvo na radnom mjestu jest staviti ljude na prvo mjesto. Tek tako može se doći do kvalitetnih rezultata, što će donijeti i zaradu – stavljati, pak, zaradu na prvo mjesto obično ne donosi osobno zadovoljstvo. Ljudi, suradnici i kolege su faktor uz kojeg, ako je loš, nikada se nećemo osjećati bolje.

Kako pak poboljšati međuljudske odnose – tu Šišić iz iskustva preporuča "učiniti i druge boljima", tj. pomagati onima oko sebe da zajedno stvore bolje okruženje i samim time rezultate. U odnosu privatnog i poslovnog, bitno je osjetiti trenutak kad se utrka za poslovnim rezultatima negativno prelijeva na privatan život i zdravlje ili obitelj. Tada treba odrediti granicu.

Svi savjeti ovog predavanja mogu se sažeti u jedan: "Razmislite što vama znači uspjeh". Treba raditi u dobrom okruženju, pritom ispuniti svoje ciljeve – bilo da su to novac, pozicija, obitelj ili ostali ljudi koje sretnemo putem, treba uživati i u putovanju, a ne isključivo u rezultatima.