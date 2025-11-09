Blue Origin lansira dvije NASA-ine sonde za Mars i pokušava vratiti prvi stupanj rakete na Zemlju

Iz svemirske baze Cape Canaveral danas će biti lansirana raketa New Glenn, s dvije identične sonde misije ESCAPADE, koje će istraživati Marsovu atmosferu i njegovu interakciju sa solarnim vjetrom

Raketa New Glenn, visoka 98 metara, ove nedjelje poslijepodne po lokalnom vremenu trebala bi biti lansirana s lansirnog kompleksa 36 svemirske baze Cape Canaveral. Bit će to drugo lansiranje za tu orbitalnu raketu tvrtke Blue Origin u vlasništvu Jeffa Bezosa, a u njezinom će se teretnom prostoru naći dvije identične NASA-ine sonde, koje imaju za cilj ući u Marsovu orbitu.

Osim slanja tereta prema Marsu, misija ima i dodatni cilj za Blue Origin – pokušaj spuštanja prvog stupnja rakete na plutajuću platformu u Atlantskom oceanu, što je pothvat koji je do sada redovito uspijevao samo tvrtki SpaceX.​

"Lansiraj i čekaj"

Glavni teret rakete je NASA-ina misija ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers). Sastoji se od dvije identične sonde, nazvane "Blue" i "Gold" prema bojama Sveučilišta Berkeley u Kaliforniji, koje predvodi misiju. Sonde je izradila kompanija Rocket Lab, a njihov zadatak bit će ulazak u Marsovu orbitu kako bi proučavale magnetsko polje tog planeta i dinamiku njegove atmosfere. Znanstvenici se nadaju da će podaci pomoći u razumijevanju procesa kojim solarni vjetar utječe na gubitak atmosfere.​

Misija koristi inovativnu strategiju putovanja opisanu kao "launch-and-loiter" (lansiraj i čekaj). Zbog niza odgoda, misija je propustila optimalni period za lansiranje tijekom 2024. godine, kada su Zemlja i Mars bili u za to najpovoljnijem položaju. Umjesto čekanja sljedećeg "prozora" 2026. godine, NASA i Blue Origin su odlučili lansirati sonde prema stabilnoj gravitacijskoj točki između Zemlje i Sunca (Lagrangeova točka L2), gdje će one pričekati idealno poravnanje planeta prije nego što nastave put prema Marsu.​

Očekuje se da će sonde "Blue" i "Gold" ući u Marsovu orbitu u rujnu 2027. godine. Tamo će se postaviti u različite putanje kako bi istodobno prikupljale podatke s različitih pozicija oko planeta. Cijela misija, vrijedna oko 80 milijuna dolara, prva je NASA-ina misija na Mars u više od pet godina i također prva koju lansira Blue Origin.

Prijenos uživo bit će moguće pratiti putem YouTubea, s početkom u 18:45 po našem vremenu. Lansiranje se očekuje najranije u 20:25.