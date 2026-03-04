Raketa SLS je zakrpana, Artemis II mogao bi poletjeti već 1. travnja

Tehničari NASA-e sanirali su kvar na sustavu protoka helija i započeli finalno održavanje baterija i brtvi na raketi SLS, čime su otvorena vrata za potencijalno lansiranje misije Artemis II kroz četiri tjedna

Sandro Vrbanus srijeda, 4. ožujka 2026. u 12:56
📷 NASA
NASA

Stručnjaci američke svemirske agencije NASA uspješno su pronašli mjesto kvara na raketi za misiju Artemis II, koja se od prošloga tjedna nalazi u hangaru Svemirskog centra Kennedy na Floridi. Intervencija je uslijedila nakon što je tijekom probe punjenja gorivom 21. veljače uočen problem s protokom helija prema gornjem stupnju rakete. Detaljnim pregledom sada je utvrđeno da je putanju plina blokirala brtva unutar sustava za brzo odvajanje, preko kojeg helij teče iz zemaljskih sustava u samu raketu.

Inženjerski timovi uklonili su sporni dio, ponovno sastavili sustav te započeli proces validacije tog popravka. Trenutačno se provode testiranja s reduciranim protokom helija kako bi se potvrdilo da je sustav u potpunosti funkcionalan i prohodan. Istodobno se provodi opsežna analiza uzroka pomicanja brtve kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih poteškoća u budućim fazama misije, kažu iz NASA-e nakon prilično brze dijagnostike i popravka.

Pripreme za lansiranje

Paralelno s popravcima na gornjem stupnju rakete, NASA provodi planirano osvježavanje vitalnih komponenti sustava. Tehničari aktiviraju novi set baterija sustava za rani prekid leta, što je preduvjet za završno testiranje cjelokupnog mehanizma. Također se vrši zamjena baterija na gornjem i glavnom stupnju rakete te na pomoćnim potisnicima s krutim gorivom, dok se istodobno pune baterije sustava za prekid lansiranja svemirske letjelice Orion.

Uz to se obavljaju i dodatna testiranja sustava, kako bi sve bilo spremno za povratak rakete na lansirnu rampu. Prema trenutačnom planu, taj korak trebao bi se dogoditi krajem mjeseca, čime se pripreme za predstojeću misiju nastavljaju prema planu, uz nekoliko tjedana odgode.

Uspješna provedba testova u narednim tjednima preduvjet je za lansiranje misije Artemis II. Ukoliko svi tehnički parametri ostanu unutar zadanih okvira, NASA planira lansiranje u potencijalnom terminu tijekom travnja. Prva se mogućnost otvara već (nije šala) 1. travnja, a kao pričuvni se datumi spominju 3., 4., 5. i 6. travnja.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi