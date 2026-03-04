Raketa SLS je zakrpana, Artemis II mogao bi poletjeti već 1. travnja

Tehničari NASA-e sanirali su kvar na sustavu protoka helija i započeli finalno održavanje baterija i brtvi na raketi SLS, čime su otvorena vrata za potencijalno lansiranje misije Artemis II kroz četiri tjedna

Stručnjaci američke svemirske agencije NASA uspješno su pronašli mjesto kvara na raketi za misiju Artemis II, koja se od prošloga tjedna nalazi u hangaru Svemirskog centra Kennedy na Floridi. Intervencija je uslijedila nakon što je tijekom probe punjenja gorivom 21. veljače uočen problem s protokom helija prema gornjem stupnju rakete. Detaljnim pregledom sada je utvrđeno da je putanju plina blokirala brtva unutar sustava za brzo odvajanje, preko kojeg helij teče iz zemaljskih sustava u samu raketu.

Inženjerski timovi uklonili su sporni dio, ponovno sastavili sustav te započeli proces validacije tog popravka. Trenutačno se provode testiranja s reduciranim protokom helija kako bi se potvrdilo da je sustav u potpunosti funkcionalan i prohodan. Istodobno se provodi opsežna analiza uzroka pomicanja brtve kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih poteškoća u budućim fazama misije, kažu iz NASA-e nakon prilično brze dijagnostike i popravka.

Pripreme za lansiranje

Paralelno s popravcima na gornjem stupnju rakete, NASA provodi planirano osvježavanje vitalnih komponenti sustava. Tehničari aktiviraju novi set baterija sustava za rani prekid leta, što je preduvjet za završno testiranje cjelokupnog mehanizma. Također se vrši zamjena baterija na gornjem i glavnom stupnju rakete te na pomoćnim potisnicima s krutim gorivom, dok se istodobno pune baterije sustava za prekid lansiranja svemirske letjelice Orion.

Following the discovery of a helium flow issue with the Artemis II rocket, engineers have determined the issue and made repairs.



NASA is preparing to roll the vehicle out to the launch pad in the coming weeks ahead of a potential launch in April.

Uz to se obavljaju i dodatna testiranja sustava, kako bi sve bilo spremno za povratak rakete na lansirnu rampu. Prema trenutačnom planu, taj korak trebao bi se dogoditi krajem mjeseca, čime se pripreme za predstojeću misiju nastavljaju prema planu, uz nekoliko tjedana odgode.

Uspješna provedba testova u narednim tjednima preduvjet je za lansiranje misije Artemis II. Ukoliko svi tehnički parametri ostanu unutar zadanih okvira, NASA planira lansiranje u potencijalnom terminu tijekom travnja. Prva se mogućnost otvara već (nije šala) 1. travnja, a kao pričuvni se datumi spominju 3., 4., 5. i 6. travnja.