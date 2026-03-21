Raketa za Artemis II ponovno na lansirnoj rampi

Raketa SLS i letjelica Orion stigle su na lansirnu platformu 39B u svemirskom centru Kennedy, čime su započele završne pripreme za desetodnevnu misiju Artemis II koja u travnju kreće put Mjeseca

NASA je objavila da je, nakon prvog neuspješnog pokušaja i povratka u hangar na popravak, ovoga petka svoju raketu Space Launch System (SLS) i letjelicu Orion ponovno dopremila natrag na lansirnu platformu 39B. Putovanje iz hangara za sastavljanje vozila u svemirskom centru Kennedy na Floridi trajalo je ukupno 11 sati.

Gusjeničar, specijalizirano vozilo za ovakve prijevoze, kretao se maksimalnom brzinom od svega 1,3 kilometra na sat, a dopremanje rakete za misiju Artemis II na polaznu točku njezinog svemirskog puta ponovno označava početak ključne faze priprema za predstojeću misiju.

Završne pripreme prije lansiranja

Nakon uspješnog postavljanja na platformu, NASA-ini timovi započeli su s finalnim aktivnostima, nužnima prije lansiranja, koje je pak predviđeno najranije za srijedu, 1. travnja. Trenutačni "prozor" za lansiranje obuhvaća termine koji se protežu sve do ponedjeljka, 6. travnja, ovisno o tehničkim i vremenskim uvjetima.

Ponovimo, misiju Artemis II činit će četveročlana posada koju čine zapovjednik Reid Wiseman, pilot Victor Glover i stručnjakinja misije Christina Koch iz NASA-e, uz stručnjaka misije Jeremyja Hansena iz Kanadske svemirske agencije (CSA). Planirano je da posada provede deset dana putujući oko Mjeseca i potom se, bez slijetanja na njega, vrati natrag na Zemlju.

Plan leta Artemisa II

Rizici i dalje postoje

Iako je NASA učinila sve da umanji rizike u novim misijama na Mjesec, pa i više puta objavljivala tekstove o tome koliko se današnje tehnologije i sposobnosti razlikuju od svemirskih putovanja u eri misija Apollo, jasno je da let ka Mjesecu sa sobom i dalje nosi određene rizike. Ipak, unatoč velikom tehnološkom napretku i pojačanom fokusu na sigurnost, NASA i dalje nema plan kako vratiti astronaute s Mjeseca – ili iz njegove orbite – u slučaju da oni tamo "zapnu" iz bilo kojeg razloga.

Kao i u slučaju Apolla, NASA ima planove za mnoge problematične situacije, no ne i za onu najkritičniju, objavio je to ured glavnog inspektora te agencije u dokumentu koji revidira program Artemis. Tamo se navodi da, unatoč tomu što će se u programu koristiti i landeri privatnih svemirskih kompanija Blue Origin i SpaceX, "u slučaju da astronauti Artemisa budu suočeni s po život opasnom hitnom situacijom u svemiru ili na površini Mjeseca, NASA nema mogućnosti spasiti zaglavljenu posadu". To područje identificirano je kao nedostatak aktualnog programa, što pokazuje da svemirski letovi i dalje ostaju prilično riskantan, ali i tehnološki zahtjevan, pothvat.

Posada Artemisa II NASA / Rad Sinyak

Kad bi pošlo po zlu…

Tim povodom prisjetili smo se i deepfake videa, nastaloga prije nekoliko godina. U njemu je razrađen fiktivni scenarij u kojem je nešto pošlo po zlu tijekom misije Apollo 11, a potom se tadašnji predsjednik SAD-a Richard Nixon obraća javnosti čitajući – ovdje kao deepfake – unaprijed pripremljen (stvarni) govor kojim javnost izvješćuje o nesretnom ishodu. Taj je govor tada zaista bio napisan i spreman, a vjerojatno negdje u ladicama postoji i sada nešto slično, zlu ne trebalo. Film iz "alternativne povijesti" pronađite u nastavku.