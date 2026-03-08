NASA-ina misija DART prva je u povijesti pomaknula asteroid s njegove orbite oko Sunca

Novo istraživanje potvrđuje da je udar letjelice DART u asteroid Dimorphos 2022. godine mjerljivo promijenio putanju cijelog binarnog sustava oko Sunca, što je ključan dokaz za buduću obranu Zemlje

Proteklih se godina puno pisalo o NASA-inoj misiji DART (Double Asteroid Redirection Test), koja je ciljala i pogodila asteroidni binarni sustav s ciljem promjene njegove orbite. Bio je to prvi test kinetičkog udara u neko svemirsko tijelo, kojim su znanstvenici htjeli testirati opciju takvih akcija za eventualnu obranu Zemlje od asteroida. Već prvi podaci pokazivali su da je misija bila uspješnija nego što se planiralo, odnosno da je udar DART-a u manji dio dvojnog sustava promijenio njegov period orbitiranja za više od inicijalno očekivanoga. No, sada se pokazalo da to nije sve, odnosno da je misija bila još uspješnija.

Povijesna izmjena putanje

Najnovije istraživanje objavljeno u časopisu Science Advances otkriva da sudar NASA-ine letjelice DART s asteroidom Dimorphos u rujnu 2022. godine nije samo promijenio kretanje tog tijela oko većeg asteroida i partnera mu Didymosa. Analiza podataka pokazuje da je udarac uzrokovao pomak u orbiti oba ta tijela oko Sunca. Budući da su Didymos i Dimorphos gravitacijski povezani u binarni sustav, promjena na manjem tijelu izravno je utjecala na putanju cijelog sustava i promjenu njihove orbite.

Znanstvenici su utvrdili da se orbitalni period sustava oko Sunca, koji iznosi 770 dana, skratio za djelić sekunde. Iako se na prvi pogled radi o neznatnoj promjeni, iz NASA-e ističu da se tijekom vremena takvi mali pomaci akumuliraju u značajnu razliku – koja, primjerice, može značiti da će asteroid pogoditi ili promašiti Zemlju u nekom budućem bliskom susretu. Ovo je prvi put u povijesti da je objekt izrađen ljudskom rukom mjerljivo izmijenio putanju nebeskog tijela u njegovu kruženju oko Sunca.

Udvostručena snaga udara

Ključni faktor u ovoj promjeni bio je izbačaj stjenovitih krhotina u svemir nakon udara. Taj proces stvorio je dodatni potisak, poznat kao faktor pojačanja momenta, koji je udvostručio silu nastalu kinetičkim udarom letjelice. Ranija istraživanja potvrdila su da se otprilike 12-satni orbitalni period 170 metara širokog Dimorphosa oko 805 metara širokog Didymosa skratio za 33 minute. Novi podaci preciziraju i da je brzina cijelog binarnog sustava promijenjena za približno 11,7 mikrona u sekundi, odnosno 4,3 centimetra na sat. Time je orbita binarnog sustava u putanji oko Sunca promijenjena za 0,15 sekundi.

Prašina izbačena u svemir nedugo nakon udara DART-a snimljena teleskopom Hubble NASA, ESA, Jian-Yang Li (PSI), Joe Depasquale (STScI)

Iako sustav Didymos nije predstavljao prijetnju našem planetu, uspjeh ove misije potvrdio je izvedivost kinetičkog udara, koji se sad nameće kao pouzdana metoda planetarne obrane, pod uvjetom da se prijetnja otkrije dovoljno rano.

Detaljna promatranja

Kako bi potvrdili ove iznimno suptilne promjene, istraživači su koristili metodu praćenja okultacija zvijezda. Ta tehnika uključuje promatranje trenutka kada asteroid prođe točno ispred udaljene zvijezde, uzrokujući kratkotrajni prekid njezine svjetlosti. Ovaj pothvat zahtijevao je koordinaciju volontera astronoma diljem svijeta koji su zabilježili 22 takva događaja između listopada 2022. i ožujka 2025. godine.

Osim potvrde promjene orbite, detaljno proučavanje kretanja sustava pomoglo je u izračunavanju gustoće oba asteroida. Podaci podupiru teoriju da je Dimorphos zapravo "hrpa krhotina" nastala od materijala koji je Didymos odbacio uslijed brze rotacije.