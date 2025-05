Computex 2025: Novi AI čipovi u sjeni geopolitičkih neizvjesnosti

Najveći azijski tehnološki sajam Computex 2025 započinje početkom tjedan u Tajpeju, gdje Nvidia planira predstaviti napredne AI čipove, uključujući novu generaciju Blackwell Ultra i potencijalno Rubin platformu. Osim Nvidije, Qualcomm i Foxconn najavljuju značajne novitete, dok političke neizvjesnosti, poput Trumpovih carinskih prijedloga, bacaju sjenu na globalni tehnološki lanac opskrbe. Sajam će okupiti 1400 izlagača, uključujući ključne igrače poput MediaTeka i Acera.

Uvid u strategije prilagodbi

Prošlogodišnji Computex bio je posvećen procvatu AI tehnologija nakon pojave ChatGPT-a, ali ovogodišnje izdanje odvija se u složenijem kontekstu te se očekuje se da će sajam pružiti uvid kako će se tvrtke prilagoditi na novonastale trgovinsko-političke prilike. Jer otkako je Trumpova administracija najavila ecipročne carine na kinesku robu, svima bi moglo povećati troškove proizvodnje i poremetiti opskrbne lance. Tvrtke poput Nvidije, Qualcomma i Foxconna, koji proizvodi većinu svjetskih iPhonea i Nvidia poslužitelja, posebno se suočavaju se s potrebom za bržom prilagodbom.

Nvidia: predstavljanje Blackwell Ultra čipa

Nvidia, predvođena izvršnim direktorom Jensenom Huangom, bit će u središtu pozornosti s keynote govorom. Očekuje se predstavljanje Blackwell Ultra čipa, koji donosi poboljšanja u odnosu na prošlogodišnji Blackwell, s fokusom na veću energetsku učinkovitost i do 30% veću procesorsku snagu za AI zadatke. Prema ranijim najavama, Rubin platforma, planirana za 2026., mogla bi biti naznačena, s HBM4 memorijom i NVLink 6 povezivanjem za brzinu prijenosa podataka do 3600 GB/s. Nvidia i MediaTek zajedno razvijaju ARM-based čipove za Windows prijenosnike, nazvane N1X i N1, s 8 do 12 Cortex-X925 jezgri i integriranim RTX 50-serije GPU-ovima, što bi moglo revolucionirati gaming performanse na ARM platformama. Ovi čipovi ciljaju na konkurenciju Qualcommovom Snapdragon X seriju, s potencijalnim lansiranjem 2026. godine.

Qualcommov Snapdragon X2 procesor

Qualcomm, predvođen Cristianom Amonom, najavio je keynote 19. svibnja, gdje će predstaviti sljedeću generaciju Snapdragon X2 procesora. Ovi ARM-based čipovi koristit će napredni 18A proizvodni proces, obećavajući do 50 TOPS NPU performansi za AI zadatke i bolju energetsku učinkovitost u odnosu na prethodnu Snapdragon X Elite seriju. Očekuje se da će Snapdragon X2 pokretati više od 50 novih Copilot+ PC modela, uključujući prijenosnike od Acera, Asusa i Della, s naglaskom na dugotrajnu bateriju i AI funkcionalnosti poput real-time audio obrade.

Foxconnov najnoviji poslužiteljski sustav

Foxconn, s predsjednikom Youngom Liuom, fokusirat će se na AI poslužitelje, koristeći Nvidia Omniverse platformu za digitalne blizance u pametnim tvornicama. Njihov najnoviji poslužiteljski sustav, temeljen na Nvidia DGX Spark i GB10 Grace Blackwell Superchipu, nudi do 1000 TOPS FP4 performansi, ciljajući na LLM modele do 405 milijardi parametara.

Radeon RX 9060 XT i Kompanio 838 SoC

Acer će predstaviti Radeon RX 9060 XT grafičku karticu s 12 GB GDDR6 memorije i RDNA 4 arhitekturom, koja obećava 20% bolje performanse u 1440p gamingu od prethodne generacije. Također, Acerova linija Swift i Nitro prijenosnika koristit će Intel Core Ultra 9 procesore i Nvidia RTX 50-serije GPU-ove, optimizirane za AI zadatke i gaming. MediaTek će otkriti Kompanio 838 SoC za Chromebooke, s NPU 650 za lokalnu AI obradu, te Pentonic 800 SoC za pametne televizore, s fokusom na AI-poboljšanu kvalitetu slike.