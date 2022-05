DiscussIT: Pandemija pogurala pametni turizam

Tech i turistička godina za razliku od kratke sezone ovisne o vremenu, stvaranje kulture pametnog, prednosti pametnog grada, ali i pametnih turističkih destinacija, sve su ovo bile teme Combisovog online panela 'DiscussIT: Što se događa kada se turizam susretne s IT-em?'.

"Tehnologija je baza za kulturu pametnog koju tek treba izgraditi u našim gradovima i turističkim destinacijama, ali za koju ima sve više prostora posebice nakon pandemijskog iskustva tijekom kojeg je jačalo korištenje digitalnih alata. Naglasak je na inovativnijoj i efikasnijoj komunikaciji neke destinacije ili kompanije s turistima uz pomoć tehnologije, odnosno aplikacije koja stvara visoko kvalitetno korisničko iskustvo ili jednostavnog plaćanja sadržaja ili dodatne usluge koju predlaže neki sustav na bazi ponašanja turista. Mogućnosti i prilike su mnogobrojne, usluga i rješenja ima na stotine", rekao je Goran Car, glavni direktor Combisa.

Uz lekcije i iskustva pandemije koja su u spotlight pogurala pametni turizam, govorilo se i o drugim potencijalima koje Hrvatska ima u turizmu, no ne koristi u dovoljnoj mjeri. "IT žargonom govoreći, hrvatski turizam sazrio je za 'next level', uz snažan fokus na content. Vrijeme je za podizanje kvalitete i izgradnju sadržaja više vrijednosti kojim će turistička sezona prerasti u turističku godinu", smatra Josipa Jutt Ferlan, direktorica klastera Hiltonovih hotela u Zagrebu i direktorica društva Zagreb City Hotels.

"Prirodnim elementima ponude kojima naša zemlja obiluje, treba dodati nove vrijednosti kako bismo postali konkurentniji na turističkom tržištu. IT pridonosi sustavnim inovacijama u turizmu kroz praćenje i prilagođavanje suvremenim trendovima i individualiziranim zahtjevima turista. Cilj našega turizma je zadovoljan gost kroz raznoliku, autentičnu, autohtonu i kontinuirano dostupnu ponudu sadržaja u destinacijama, prilagođenu određenim ciljnim skupinama turista", smatra Daniela Gračan, redovita profesorica na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i predstojnica Zavoda za turizam.

"U Valamaru digitalizaciju smatramo važnim segmentom u strateškom razvoju kompanije. Valamarov digitalni odjel predstavlja sponu između poslovnih potreba i IT infrastrukture, što omogućuje fokus na razvoj novih proizvoda i usluga, kao i kvalitetno operativno upravljanje resursima i platformama. Osim što ostvarujemo značajne prihode putem direktnih digitalnih kanala, na razini 65% od ukupnih prihoda, u proteklim godinama učinili smo značajnija ulaganja u domeni digitalizacije i automatizacije procesa u sektoru ljudskih potencijala te vjerujemo kako je i to doprinijelo da Valamar već dugi niz godina nosi titulu TOP poslodavca u turizmu", izjavio je Marko Čižmek, član Uprave Valamar Riviere.