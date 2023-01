Dostavljači Wolta u Zagrebu najavili štrajk za početak radnog tjedna

Dok 1. siječnja malo koja trgovina ili restoran uopće rade, 2. siječnja je ponedjeljak, radni dan, i sve ugostiteljske radnje i trgovine trebale bi se vratiti uobičajenom radnom vremenu. Ono što će od ovog radnog tjedna biti drugačije je, naravno, prelazak na eure i dvotjedno razdoblje dvojnog optjecaja kune i eura.

Problem s konverzijom na euro

No, korisnici aplikacije za dostavu hrane Wolt mogli bi se suočiti s problemima pri naručivanju. Jutarnji piše kako je najmanje 100 dostavljača, koji rade za ovu platformu u Zagrebu, najavilo da će 2. siječnja započeti štrajk, odnosno neće se uključiti na aplikaciju. Razlog? Wolt ih je, kažu, zakinuo prilikom preračunavanja zarade i drugih naknada iz kuna u eure.

Wolt je, navodi se, smanjio naknadu za redovne dostave svojim suradnicima, i to za 2 centa za dostave kraće od 1,5 km. Prije su vozači po dostavi zarađivali 14,50 kuna, a od nedjelje bi to trebalo iznositi 1,90 eura (što je preračunato 14,32 kuna). Smanjen je i bonus dostavljačima za izvršenih 125 dostava u jednom tjednu. Umjesto dosadašnji 400 kuna iznos bonusa je "zaokružen" na 50 eura (376,73 kune).

Dostavljači kažu da će im ovakvo nepošteno preračunavanje naknada smanjiti mjesečnu zaradu za 500-600 kuna, nastave li raditi isto radno vrijeme kao i do sada. Smanjene su i cijene za dostave realizirane tijekom razdoblja najveće potražnje, i to za jedan do dva centa po dostavi. Jednako tako, prilikom preračuna u novu valutu smanjena je i naknada za gorivo, što će dostavljačima zaradu smanjiti za 10-ak eura mjesečno.