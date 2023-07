Dva puta u tjedan dana pao europski rekord za veličinu tuče

Europski laboratorij za jake oluje (ESSL) objavio je kako je niz oluja u ovom dijelu Europe, kojima je bila proteklih dana zahvaćena i Hrvatska, donio nove neslavne rekorde u području meteorologije. Osim što je srpanj već zabilježio niz globalno najtoplijih dana i nekoliko drugih klimatoloških rekorda, sada imamo i novi europski rekord za veličinu tuče.

Nevrijeme donijelo rekord

On je oboren dva puta u manje od tjedan dana, oba puta u Italiji. Tamo je prvo 19. srpnja, u općini Carmignano di Brenta kod Padove, zabilježen led iz tuče promjera 16 centimetara, najveći do sada službeno izmjeren u Europi. No, ovaj rekord nije dugo izdržao. Već 24. srpnja oko 23 sata, u talijanskom mjestu Azzano Decimo, 80-ak kilometara sjeveroistočnije od prvog događaja, zabilježena je još veća tuča.

Tamo je pronađena gromada leda promjera malo većeg od 19 centimetara, što je novi neslavni europski rekord, ali i vrlo blizu svjetskog rekorda. Najveći do sada izmjereni komad leda pao je 23. srpnja 2010. godine u mjestu Vivian (američka savezna država Dakota), a mjerio je 20,3 centimetara. Procjene kažu da je rekordni grumen leda težio više od kilograma, a padao je brzinom većom od 150 km/h.

Prema podacima ESSL-a, Sjeverna Italija je regija koja je u posljednjim desetljećima zabilježila najveći porast u broju pojava značajne tuče u proteklim desetljećima, u usporedbi s ostalim regijama Europe.