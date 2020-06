EA Play prezentacija je ove godine bila prilično skromna

EA već nekoliko godina održava svoje prezentacije odvojeno od samog sajma E3. Svoje serijale i igre slave putem događanja imena EA Play, prije svih ostalih velikih izdavača. Nakon glavne prezentacije u kojoj nam prikažu sve novosti, odrađuju intervjue s timovima i daju igračima koji se tamo nađu priliku da zaigraju nadolazeće igre. Ove godine je zbog koronavirusa jedina opcija ostala online prezentacija, a u nešto manje od sat vremena nisu nam imali pokazati mnogo.

Apex Legends

Prva igru koju nam je EA odlučio pokazati je popularna battle royale igra Apex Legends. Respawn Entertainment pohvalio se uspjehom kojeg je donijela nova, peta sezona imena Fortune's Favor. Osim što su ubacili novog heroja, doradili mapu i unijeli neke druge promjene, sada su pokazali što stiže u sklopu ostatka sezone.

Event Lost Treasures dat će svim igračima priliku da skupljaju razna blaga koja dolaze u obliku oružja, opreme i kozmetičkih dodataka. Ovaj će event započeti 23. lipnja, a uključuje i novi mod zvan Armed and Dangerous Evolved i daje vam da koristite samo snajpere, sačmarice i Evo Armor, dok ćete oživljavanje palih suboraca morati odrađivati s Mobile Respawn Beaconom. Apex Legends imao je izuzetno impresivan početak kada je postao dostupan prošle godine, ali nije uspio s trona skinuti ni PUBG, ni Fortnite. Ipak, radi se popularnoj igri koja je dostupna besplatno za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a ove jeseni će osim putem Origina postati dostupan putem Steama i izaći će i za Switch. Bacite oko na službene stranice ako ste zainteresirani.

EA Originals, odnosno tri nove igre manjih timova

Već par godina EA izdaje „indie“ igre, a ovog puta su predstavili tri nove igre. Prvu će vam najbolje objasniti osnivač studija Hazelight, Josef Fares, poznat po igrama Brothers: A Tale of Two Sons i A Way Out.

Druga nam stiže od razvojnog tima imena Zoink, koji je do sada napravio izuzetno lijep i zanimljiv svijet Fe. Još jedna interesantna premisa stiže u obliku igre Lost In Random koja će igrače odvesti u mračno kraljevstvo u kojem budućnost svakog stanovnika ovisi o tome što kocka pokaže.

Nije poznato na koje platforme će igra stići, ali znamo da će postati dostupna nekad iduće godine. Možete posjetiti službene stranice i ostaviti svoju email adresu, ako želite biti u toku s razvojem.

Posljednja igra zove se Rocket Arena i na njoj radi tim koji je okupio veterane multiplayer pucačina, Final Strike Games. Odlučili su raditi na onome u čemu su dobri, pa pripremaju isključivo multiplayer iskustvo u kojem ćete koristiti samo bacače raketa, a igra izgleda ovako:

Ovo je jedina od tri igre koja je imala konkretan datum izlaska, a svi željni multiplayer napucavanja moći će ovu besplatnu igru preuzeti 14. srpnja. Izlaze verzije za PC (Origin i Steam), PlayStation 4 i Xbox One i od prvog dana će igra imati cross-play. Dva tjedna nakon izlaska stiže prva sezona i Battle Pass, a sve što vas zanima možete pronaći ovdje.

Star Wars: Squadrons

U ponedjeljak je EA najavio prvu dogfighting Star Wars igru nakon više od deset godina, Star Wars: Squadrons. Saznali smo da je igra u izradi za PC, PlayStation 4, Xbox One i VR uređaje, da izlazi 2. listopada, da će imati svemirske bitke u kojima ćete moći birati između New Republic i Empire boraca i da će imati podršku za palice. Kao što nam je rečeno, prvi gameplay je stigao danas i izgleda ovako:

Već od ponedjeljka su otvorene predbilježbe, pa svi zainteresirani igrači mogu kupiti igru za 39,99 eura već sada. Oni koji već dugo čekaju nešto ovome slično ne moraju još dugo čekati, a bacite oko na službene stranice za sve detalje koje je EA Motive o svojoj igri objavio.

EA Sports blok i priča o tehnologiji

Iskreno, očekivali smo puno više priče o sportskim igrama koje EA svake godine objavljuje, ali samo su kratko pokazali na onome što rade za novu generaciju konzola. FIFA, Madden, NBA i trkaće igre na kojima radi Criterion izgledaju obećavajuće, ali one svake godine napreduju.

Ako vas zanima priča o tehnologiji bacite oko na ovaj video. Vidjeli smo samo kratke prikaze igara u razvoju, a znamo da DICE, EA Motive, BioWare i Criterion rade na next-gen igrama. Označili smo vrijeme kada je započela ta priča, a usput možete i cijelu prezentaciju pogledati ako ste je propustili:

Posljednja stvar koju je EA imao za najaviti, bez ikakvog dodatnog prikaza je da su igrači svojim dugogodišnjim komentarima o novoj igri u serijalu Skate konačno došli na svoje. U izradi je novi Skate, ali je to jedina informacija koju smo dobili. Kako se zove, kada će izaći, za koje platforme, ništa se ne zna, ali možemo pratiti službene stranice izdavača.

Za kraj možemo reći da je EA danas opet proširio ponudu svojih igara na Steamu. Početkom mjeseca su, kao što su prošle godine najavili, vratili dio svoje kolekcije na Valveov servis, zatim je proširili prošlog tjedna i danas opet. Svi koji žele mogu putem Steama kupiti Titanfall 2, Dead Space 3, The Sims 4, Need For Speed Most Wanted, A Way Out i Need for Speed Payback. Uz to su dodali da će nastaviti s dodavanjem igara, a i nove igre će izlaziti na tom servisu, uz njihov Origin. Spomenute igre možete nabaviti po sniženim cijenama, a cijelu ponudu proučiti ovdje. Također, uskoro bi trebali početi prodavati Origin Access pretplatu, a kada se to dogodi, obavijestit ćemo vas.