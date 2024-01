NASA svečano predstavila tihi nadzvučni zrakoplov X-59 Quesst

Na ceremoniji održanoj u pogonima Lockheed Martina predstavljen je dovršeni eksperimentalni zrakoplov s mogućnošću tihog nadzvučnog leta, a najavljen je i skori prvi let

Ovoga petka NASA i Lockheed Martin su u prostorima eksperimentalnog i istraživačkog avijacijskog laboratorija Skunk Works u Palmdaleu (Kalifornija) predstavili svoj prvi tihi nadzvučni zrakoplov – X-59 Quesst. Nakon dugogodišnjeg razvoja i procesa sklapanja, koji smo također pratili posljednjih godina, projekt Quesst ("Quiet SuperSonic Technology") napokon je dobio svoj prvi opipljivi rezultat: zrakoplov X-59 gotovo je u potpunosti dovršen i započet će s pripremama za prvi let.

Tihi let nad kopnom

Na predstavljanju je bilo rečeno da je ovo još jedan revolucionarni pothvat stručnjaka iz Skunk Worksa, koji su uspjeli oblikovati trup zrakoplova na način da on razbija udarne valove pri nadzvučnom letu. Za to je posebno zaslužan oblik njegovog nosa, na koji otpada trećina dužine cijelog zrakoplova. Upravljanjem protokom zraka ovaj aerodinamički oblik ne dozvoljava valovima da se spoje i stvore snažni udarni val, koji obično nazivamo probijanjem zvučnog zida, pa samim time X-59 može letjeti tiho iznad naseljenih područja, bez uznemiravanja stanovništva.

Zbog jedinstvenog oblika, primjerice, X-59 nema klasični, već elektronički prednji prozor na pilotskoj kabini. Ona je, pak, neobično smještena otprilike na polovici dužine trupa. Motor je, također iz razloga ostvarivanja što manjeg udarnog vala, smješten s gornje strane trupa. Riječ je o modelu F414-GE-100, proizvedenome u General Electric Aviationu. Motor je dug gotovo 4 metra, a snaga potiska mu je oko 10 tona sile.

Očekuje se da će 30-metarski eksperimentalni zrakoplov letjeti brzinama do 1,4 Macha. Jednom kada poleti, X-59 bit će intenzivno testiran iznad kontinentalnog SAD-a, gdje će se od stanovništva prikupljati povratne informacije o buci koju takav nadzvučni let proizvodi. Rezultati toga, ali i tehnologije i podaci, bit će podijeljeni s ostatkom avioindustrije. "Demonstrirajući mogućnost tihog komercijalnog nadzvučnog leta na kopnom, nastojimo otvoriti nova komercijalna tržišta za američke tvrtke i donijeti koristi putnicima diljem svijeta", istaknuto je iz NASA-e.

Nakon dovršetka dosadašnjeg razvoja, timovi će prvo nastaviti s testiranjem integriranih letnih sustava, motora i taksiranjem, sve do prvog leta. On bi se trebao dogoditi već ove godine, nakon čega bi ubrzo trebao uslijediti i prvi (tihi) nadzvučni let.

Buka koju će ovaj zrakoplov proizvoditi pri nadzvučnom letu ne bi smjela prelaziti 60 dB, mjereno na tlu. Glasnoća takvog udarnog vala uspoređuje se otprilike s bukom koju stvara zatvaranje vrata automobila, dok je sadašnja snaga udara prosječnog nadzvučnog aviona oko 110 dB (s obzirom na logaritamsku skalu, to je preko 30 puta glasnije).