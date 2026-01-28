Global Game Jam Rijeka 2026

Od 30. siječnja do 1. veljače, u prostoru Centra za tehničku kulturu, održat će se sedmo riječko izdanje ovog natjecateljskog događaja koji okuplja zaljubljenike u videoigre, tehnologiju i kreativno stvaranje.

Global Game Jam je najveći svjetski događaj izrade videoigara koji se istovremeno održava na stotinama lokacija diljem svijeta. Natjecatelji imaju samo 48 sati da od najave tajne teme do kraja nedjelje pripreme funkcionalne videoigre: uz puno suradnje, izazova i dobre atmosfere.

Za sudjelovanje na Global Game Jamu nije potrebno predznanje niti prethodno iskustvo. Dobrodošli su programeri, dizajneri, ilustratori, glazbenici, gameri, ali i svi zaljubljenici u videoigre s idejom i željom za učenjem. Cijeli događaj je besplatan i otvoren za svih. Natjecatelji ne dolaze samo iz Rijeke, već i iz drugih županija i država, čime je događaj postao važna točka razvoja industrije u Hrvatskoj i šire. Riječka edicija Game Jama bit će najveća takva u Hrvatskoj te očekujemo preko 20 gotovih igara.

Sudački panel stručnjaka i entuzijasta na kraju natjecanja ocjenit će i nagraditi producirane igre, kojeg čine: Nikolina Finska (Sentona Games), veteranka industrije mobilnih igara koja je radila na globalno poznatom projektu Angry Birds te Jorma Finska (Rebel Studio), također veteran mobilne game industrije s dugogodišnjim iskustvom. Jonathan Yoe, koji vodi bizdev za marketinšku agenciju Rivira koja suorganizira najveću hrvatsku konvenciju Rikon te Expo Gamers - konferenciju i sajam industrije videoigara, dok Valentino Simunović sudjeluje kao sponzor i predstavnik Media Centra, trgovine informatičkom opremom. Aleksandar Gavrilović, CEO studija Gamechuck, natjecateljima donosi bogato iskustvo jednog od vodećih domaćih nezavisnih game studija, a Iva Carević, senior animatorica u Nanobitu, dijeli znanje iz rada na uspješnim mobilnim igrama za globalno tržište.

Najbolje timove očekuju i vrijedne nagrade, a za sve natjecatelje sudjelovanje je potpuno besplatno uz obavezne prijave na službenim stranicama Global Game Jam organizacije. Organizacija i sponzori pobrinuli su se da su svim natjecateljima osigurani obroci i osvježenja. Projekt provode Udruga za kreativne medije RiCode i Udruga 3. zmaj uz podršku Grada Rijeke, Zaklade Kultura nova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.