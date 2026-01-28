Global Game Jam Rijeka 2026

I ove godine u Rijeku se vraća Global Game Jam - 48 sati kreativnosti, tehnologije i zabave

PR srijeda, 28. siječnja 2026. u 12:00

Od 30. siječnja do 1. veljače, u prostoru Centra za tehničku kulturu, održat će se sedmo riječko izdanje ovog natjecateljskog događaja koji okuplja zaljubljenike u videoigre, tehnologiju i kreativno stvaranje.

Global Game Jam je najveći svjetski događaj izrade videoigara koji se istovremeno održava na stotinama lokacija diljem svijeta. Natjecatelji imaju samo 48 sati da od najave tajne teme do kraja nedjelje pripreme funkcionalne videoigre: uz puno suradnje, izazova i dobre atmosfere.

Za sudjelovanje na Global Game Jamu nije potrebno predznanje niti prethodno iskustvo. Dobrodošli su programeri, dizajneri, ilustratori, glazbenici, gameri, ali i svi zaljubljenici u videoigre s idejom i željom za učenjem. Cijeli događaj je besplatan i otvoren za svih. Natjecatelji ne dolaze samo iz Rijeke, već i iz drugih županija i država, čime je događaj postao važna točka razvoja industrije u Hrvatskoj i šire. Riječka edicija Game Jama bit će najveća takva u Hrvatskoj te očekujemo preko 20 gotovih igara.

Sudački panel stručnjaka i entuzijasta na kraju natjecanja ocjenit će i nagraditi producirane igre, kojeg čine: Nikolina Finska (Sentona Games), veteranka industrije mobilnih igara koja je radila na globalno poznatom projektu Angry Birds te Jorma Finska (Rebel Studio), također veteran mobilne game industrije s dugogodišnjim iskustvom. Jonathan Yoe, koji vodi bizdev za marketinšku agenciju Rivira koja suorganizira najveću hrvatsku konvenciju Rikon te Expo Gamers - konferenciju i sajam industrije videoigara, dok Valentino Simunović sudjeluje kao sponzor i predstavnik Media Centra, trgovine informatičkom opremom. Aleksandar Gavrilović, CEO studija Gamechuck, natjecateljima donosi bogato iskustvo jednog od vodećih domaćih nezavisnih game studija, a Iva Carević, senior animatorica u Nanobitu, dijeli znanje iz rada na uspješnim mobilnim igrama za globalno tržište.

Najbolje timove očekuju i vrijedne nagrade, a za sve natjecatelje sudjelovanje je potpuno besplatno uz obavezne prijave na službenim stranicama Global Game Jam organizacije. Organizacija i sponzori pobrinuli su se da su svim natjecateljima osigurani obroci i osvježenja. Projekt provode Udruga za kreativne medije RiCode i Udruga 3. zmaj uz podršku Grada Rijeke, Zaklade Kultura nova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi