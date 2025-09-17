Rijeka postaje središte fantastike: Rikon slavi 20 godina uz rekordan program

Od 26. do 28. rujna Exportdrvo ugostit će više od 5.000 posjetitelja na 28. izdanju Rikona, uz 80 programa, 60 izlagača, međunarodne goste te bogat sadržaj za ljubitelje fantastike, znanosti, stripa, gaminga i azijske kulture

srijeda, 17. rujna 2025. u 11:13

Rikon će u ive godine okupiti raznoliku publiku na 28. izdanju ove konvencije, čiji je organizator Udruga 3. zmaj. Ove godine očekuje se i rekordnih 60 izlagača, čime manifestacija potvrđuje status jednog od najvećih događanja ovog tipa u Hrvatskoj.

Manifestacija je posebno obilježena jubilejem Udruge 3. zmaj, koja obilježava 20 godina postojanja, te kontinuitetom održavanja Rikona dvadeset i osmi put zaredom u Rijeci. Prepoznatljiv po kontinuiranom razvoju i podršci zajednice, Rikon je prerastao u događaj od značaja za regiju.

Program uključuje gostovanja iz svijeta filma, znanosti, stripa i književnosti. Ovogodišnji međunarodni počasni gost je Shaune Harrison, filmski stručnjak za šminku koji stoji iza poznatih franšiza poput Harryja Pottera, Star Warsa i Marvela. Harrison će održati radionicu filmske šminke i prezentirati svoj rad posjetiteljima.

Uz njega, znanstveni počasni gost bit će Ante Radonić, prepoznatljivo ime hrvatske popularizacije astronomije, kojem se pridružuju i lokalni znanstvenici. Program obuhvaća predavanja i panele o astronomiji, astrofizici, mitologiji, umjetnoj inteligenciji i više drugih tema.

Ljubitelji stripa imat će priliku sudjelovati u panelu Damira Stojnića, Damira Steinfla i Damira Bralića, kao i upoznati se s recentnim izdanjima domaćih autora. Filmski segment donosi kratkometražne filmove, uključujući i međunarodne naslove, u suradnji s Grossmann Film and Wine Festivalom iz Slovenije.

Književni dio programa donosi dodjelu nagrade Artefakt, kojom se nagrađuju značajna ostvarenja domaće fantastike, znanstvene fantastike i horora.

Važan dio manifestacije čine i aktivnosti posvećene azijskoj kulturi, poput K-pop plesnog natjecanja i kreativnih radionica inspiriranih južnokorejskim i japanskim sadržajima.

Cosplay natjecanje, kao najposjećeniji i najraznovrsniji programski segment, održat će se u subotu, uz nastupe natjecatelja u više kategorija i radionice s međunarodnim gostima. Program će upotpuniti brojne igre na ploči, turniri u kartaškim igrama, kao i natjecanja u računalnim i konzolaškim igrama..



