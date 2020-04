I MediaTek navodno vara u benchmark testovima

U posljednjih nekoliko godina među proizvođačima čipova zabilježeno je više slučajeva pokušaja varanja na benchmark testovima čiji su rezultati prikazani boljima nego što su zaista bili, a takvi su slučajevi obilato bili popraćeni u javnosti. Rastom popularnosti proizvođača iz Kine porastao je i broj zabilježenih slučajeva što se tiče upravo čipova i mobilnih uređaja proizvođača iz te zemlje.

Portal Anandtech piše o novom primjeru ili slučaju koji se tiče kineskog proizvođača čipova, tvrtke MediaTek. Sumnju su izazvale nepodudarnosti u rezultatima testova europske inačice Oppoovog Reno 3 Pro pametnog telefona u usporedbi s kineskom modelom Oppoovog Reno 3 pametnog telefona.

Prvi spomenuti pametni telefon za europsko tržište temelji se na MediaTekovom Helio P95 čipu s Cortex-A75 CPU jezgrama, a u testovima ostvaruje bolje rezultate u odnosu na kineski Reno 3 model koji ima noviji MediaTekov Dimensity 1000L čip s Cortex-A77 CPU jezgrama (u PCMark testiranju).

Interes budi XML datoteka power_whitelist_cfg koja se i inače može naći na mobilnim uređajima u mapi /vendors/etc, a u ovom slučaju sadrži listu popularnih aplikacija na kojima su izvedena određena poboljšanja kako bi se produljila autonomija uređaja, a tu je i lista nekoliko različitih benchmarkova (kao što su Geekbench, AnTuTu Benchmark, AnTuTu 3DBench, Quadrant, ZTH AI Benchmark, kineski Master Lu te AndroBench2).

Na potonjoj listi nalazi se i PCMark koji sa sobom donosi i prilagodbu energetske potrošnje pod imenom Sports Mode. Ova prilagodba navodno podešava Dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) značajke čipova što uključuje i memorijski kontroler koji u Sports Modeu čitavo vrijeme radi na maksimalnoj frekvenciji, a CPU jezgre rade na povišenim frekvencija puno više vremena nego što je to uobičajeno.

Ovakve značajke nisu ekskluziva tvrtke Oppo već se mogu naći i kod drugih proizvođača, no za to u ovom slučaju, ističu u Anandtechu, nisu zaslužni proizvođači mobilnih uređaja već to potječe od samog MediaTeka. Kao primjer vrijedi spomenuti Sony Xperia XA1 pametni telefon iz 2016. godine s MediaTekovim Helio P20 čipom koji također sadrži spomenutu XML datoteku, no sa starijim benchmark testovima.

Trenutačni epilog ove priče je novi firmware za Oppoove pametne telefone kojim je nestala lista za optimizaciju benchmark testova iz datoteke, nije poznato gdje su ti podaci premješteni, no telefoni navodno i dalje aktiviraju Sports Mode način rada.

MediaTek je Anandtechu uputio i službeno priopćenje u kojem se ističe kako tvrtka poštuje sve važeće industrijske standarde te vjeruju kako benchmark rezultati pokazuju realne mogućnosti njihovih čipova. Tvrtka usko surađuje s proizvođačima čipova u procesu testiranja i prolaska uređaja kroz benchmarkove, no u konačnici na samim je proizvođačima mobilnih uređaja mogućnost konfiguriranja tih uređaja po njihovim vlastitim željama. Nadalje u stvarnim uvjetima uporabe korisnici mogu dobiti različite rezultate što zavisi o karakteristikama pojedine aplikacije kao i o procesu optimizacije CPU-a, grafičke komponente i memorije koju provodi sam čip (a također se razlikuje od aplikacije do aplikacije).