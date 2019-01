Isprobali smo Asus ROG Mothership, prvi „uspravni laptop“ na svijetu

Asus nas je pozvao u Varšavu i pokazao nam svoje nove laptope iz linija ZenBook, VivoBook i Zephyrus, no uvjerljivo najzanimljiviji među njima odaziva se na ime ROG Mothership. Riječ je o prvom takozvanom „uspravnom laptopu“ na svijetu, specifičnom po tome što raspolaže 17-inčim ekranom s odvojivom i sklopivom tipkovnicom. Moglo bi se reći da se radi o dvodijelnom laptopu, pri čemu mu ta modularnost daje niz zanimljivih mogućnosti odnosno potencijalnih načina korištenja. Moguće ga je koristiti kao običan laptop (zamjenu za stolno računalo, da budemo precizniji), no ništa vas ne sprečava da čitavu tipkovnicu odvojite i zakrenete u neki povoljniji vam položaj, ili da čitav sustav spojite na veći vanjski monitor i periferije, a ekran ROG Mothershipa koristite kao sekundarni zaslon. Štoviše, podržana su do tri vanjska ekrana.

Ideja za ROG Mothersihp nastala je nakon analize komentara vlasnika laptopa iz kategorije zamjene za stolno računalo, dakle debelih i teških prijenosnika s izrazito visokim performansama. Predstavnici Asusa uočili su da mnogi postojeći korisnici takvih uređaja priželjkuju bolju ergonomiju u svakodnevnom radu. Upravo je to ono što se selidbom hardvera iz kućišta u ekran i mogućnošću odvajanja tipkovnice ponajviše postiže.

Sve komponente ROG Mothershipa ugrađene su iza ekrana, a radi se o vrlo ozbiljnom hardveru za igranje: procesoru Core i9-8950HK (6 jezgri, 12 threadova, tvornički Turbo Boost takt do 4,8 GHz, uz navodnu mogućnost overklokiranja na preko 5 GHz), GeForceu RTX 2080, 16 GB RAM-a te tri PCIe NVMe SSD-a spojena u RAID 0 polje. Istaknuto je da je Intel Asusu omogućio da dva SSD-a koriste PCIe stazice samog procesora, što trenutačno ne nudi nijedan drugi proizvođač laptopa – konkurentski modeli koriste stazice na matičnoj ploči.

Ekran ROG Mothershipa osvježava se pri 144 Hz i podržava tehnologiju G-Sync. Riječ je o AU Optronicsovom IPS panelu, koji je morao biti modificiran na molekularnoj razini tekućih kristala, kako bi za rad ekrana bio dostatan niži napon od uobičajenog – naravno, sve to s ciljem štednje baterije. Vrijeme odaziva panela je 3 milisekunde, što je nešto brže od prosječne IPS matrice, a nativna rezolucija je Full HD. S obzirom na 17-inčnu dijagonalu, viša rezolucija ne bi imala osobitog smisla. Ekran sa stražnje strane ima oslonac, koji korisniku dozvoljava da nagib ekrana namješta u rasponu kutova od 105° do 127°. Izvedba oslonca takva je da se prostor „ispod“ njega koristi za uvlačenje zraka iz okoline, koji se potom ispuhuje kroz otvore na vrhu ekrana. Asus ističe da su u kućište ekrana ugrađene najbolje toplovodne cijevi dostupne na tržištu te turbinski ventilatori s 83 lopatice, načinjeni od LCP-a (Liquid Crystal Polymer – osobito tvrda plastika, impregnirana tekućim kristalima). Tvrdoća ovog materijala dozvolila im je da same lopatice ventilatora budu tanke – zbog toga ih može biti toliko mnogo. Motori ventilatora rade na 12 V, umjesto uobičajenih 5 V. Ovisno o odabranom profilu performansi (Silent, Balanced i Turbo), buka sustava može biti vrlo razumnih 35 dBa (Silent) ili 45 dBa (Balanced). U režimu Turbo ventilatori rade punom brzinom. Sami profili ne reguliraju samo brzinu vrtnje ventilatora, već i TDP procesora i grafičke kartice, tako da izravno utječu na cjelokupne performanse sustava. Naglašeno je da ROG Mothership čak i u profilu Silent, kad je izrazito tih, još uvijek ostvaruje 90% maksimalnih performansi.

Kućište ekrana izrezuje se iz jednog komada metala, pomoću CNC mašina, u procesu koji se sastoji od 114 faza te traje gotovo 20 sati. Kao što smo već kazali, RGB tipkovnica se jednostavnim povlačenjem odvaja od ekrana i može se sklopiti, na način da ne zauzima ništa više prostora od klasične stolne tipkovnice. Čim se odvoji, prebacuje se na bežični način rada, s tim da je, radi nižih latencija, odabrana 2,4-gigahercna radijska konekcija, a ne Bluetooth.

Od drugih zanimljivosti, ROG Mothership nudi 802.11ax (WiFi 6) bežičnu mrežnu karticu (četiri antene u 2x2 konfiguraciji), maksimalne teoretske propusnosti od 2,4 Gbit/s, kao i 2,5-gigabitnu žičnu mrežnu karticu. Zvučnici su mu usmjereni prema korisniku, ima ih ukupno četiri, snage su od 16 W te su obasjani Aura RGB osvjetljenjem. U bučnom prostoru varšavskog kluba Level 24 bilo nam je teško procijeniti kakva im je kvaliteta, no to će svakako biti jedan od aspekata kojima ćemo se pozabaviti kad nam ROG Mothership stigne na test. Integrirana zvučna kartica koristi ESS Sabreov DAC s podrškom za 24-bit/192 kHz audio datoteke i 7.1-kanalni surround. Sprijeda se nalazi i Full HD kamera s infracrvenim senzorom, namijenjenim prepoznavanju lica i ulasku u Windowse bez upisivanja lozinke ili očitanja otiska prsta.

Cijenu ROG Mothershipa zasad nije moguće doznati, no sigurno je da neće biti mala. Bit ćemo pametniji na proljeće, kad bi ovaj zanimljivi desktop replacement laptop trebao krenuti u prodaju.