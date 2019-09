Microsoft Hrvatska na Danu za partnere predstavio strategiju i planove za 2020.

Microsoft Hrvatska je tradicionalno okupio domaće poslovne partnere na Danu za partnere kako bi im predstavio svoju strategiju i programe za sljedeću godinu. Partneri su se tijekom programa, u kojem je sudjelovalo 10 predavača, upoznali s novostima o Microsoft proizvodima, s partnerskim programima te s primjenjivim marketinškim smjernicama i strategijama.

Uvod u program za partnere održala je Tatjana Skoko, direktorica Microsofta Hrvatska. Tijekom predavanja Let’s achieve more together Skoko je istaknula: „U doba u kojem tehnologija svakodnevno mijenja svijet, Microsoft zajedno sa svojim partnerima hrvatskim korisnicima u svakom trenutku želi pružiti najbolja rješenja koja će im omogućiti uspjeh na njihovom putu digitalne transformacije. Da bismo to postigli, bitno je da zajedno pokrenemo promjene i naše strategije prilagodimo potrebama tržišta. Zato smo danas okupili partnere da bismo im predstavili našu strategiju i programe koji digitalnoj transformaciji u Hrvatskoj mogu dati brži tempo i učiniti gospodarstvo konkurentnijim.“

Myladie Stombou, regionalna direktorica za partnerske strategije i programe u Microsoftu održala je predavanje na kojem je predstavila dva domaća primjera dobre prakse i uspješne suradnje s partnerima – suradnju s Gradom Šibenikom i projekt Chatbot koji je realiziran za vodeću hrvatsku naftnu kompaniju INA. „Živimo u uzbudljivom vremenu globalne digitalne transformacije u kojem se korisnici i dalje okreću prema oblaku i ubrzavaju svoju digitalnu transformaciju, stvarajući nove mogućnosti za Microsoft i partnere u razvoju i zajedničkom isporučivanju rješenja. Partneri – bez obzira nude li aplikacije ili usluge - igraju ključnu ulogu u pružanju stvarne vrijednosti korisnicima. Konačno, naš cilj je pomoći našim kupcima u Hrvatskoj da pronađu pravog partnera s pravim rješenjem u pravo vrijeme,“ komentirala je Myladie Stombou nakon svog izlaganja. U programu je sudjelovalo još osam Microsoftovih stručnjaka koji su predstavili Dynamics 365 Solutions, Azure novosti, tehnologije koje su danas neophodne na modernom radnom mjestu, poput Microsofta 365, suradnju s neprofitnim sektorom te trendove u svijetu zapošljavanja i marketinga.

Nagrade za partnere

Tijekom programa istaknuta su i priznanja partnerima za 2019. godinu. Na globalnoj partnerskoj konferenciji Microsoft Inspire priznanje Partner godine za Hrvatsku je dobio Hrvatski telekom. U kategoriji Najveći prihod od računarstva u oblaku 2019. priznanje je dobila tvrtka Combis. Za najbolju implementaciju alata za moderno radno mjesto u segmentu velikih korisnika priznanje su dobili SPAN / Infocumulus. U kategoriji Neizravne prodaje priznanje za najveći prihod od računarstva u oblaku dobili su ECS Eurocomputer Systems, a u kategoriji Najveći broj djelatnika educiranih kroz Microsoft treninge SPAN, Adacta i Hrvatski telekom.