Na Ruđeru predstavljena hrvatska kvantna veza

U Institutu Ruđer Bošković prvi su put javno predstavljeni funkcionalni gradivni blokovi za kvantnu komunikaciju, u cijelosti razvijeni i integrirani u Hrvatskoj. Riječ je o komponentama buduće mreže CroQCI (Croatian Quantum Communication Infrastructure), koja uz potporu CARNET-a i Europske komisije gradi temelje za kvantno sigurne komunikacijske kanale.

Duje Gašperov, specijalist za nove tehnologije, kvantni operater i komponente kvantnog sustava predstavljenog na Ruđeru IRB

Projekt okuplja ključne domaće institucije: CARNET, Institut Ruđer Bošković, SRCE, Institut za fiziku, FER, Fakultet prometnih znanosti, Odašiljače i veze te Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS). Cilj ovog zajedničkog projekta je jačanje nacionalne kibernetičke otpornosti putem tehnologija koje se temelje na zakonima kvantne fizike, a ne na računalnoj snazi.

CROQCI tim okuplja predstavnike ključnih domaćih institucija IRB

IRB-ov i OIV-ov tim demonstrirao je sustav za kvantno generiranje i distribuciju tajnih ključeva (QKD) kroz optičku infrastrukturu u Zagrebu.

Tri stupa mreže

Predstavljena su tri tehnička stupa mreže: kvantni prijemnici s fotonskim i supravodljivim detektorima, generator kvantno prepletenih fotona za najsigurniji prijenos podataka te FPGA enkriptori koji poruke šifriraju kvantno generiranim ključevima. Demonstracija je potvrdila da kvantna komunikacija na hrvatskoj optičkoj mreži funkcionira u stvarnom okruženju, a ne samo u laboratoriju.

Lončarić uz kvantni čvor Ante: 'Tehnologija temeljena na kvantnoj prepletenosti omogućuje razinu sigurnosti prijenosa podataka koju klasični sustavi ne mogu osigurati' IRB

CroQCI je vrijedan 9,9 milijuna eura, a sufinanciran iz programa Digitalna Europa, kao dio šire europske inicijative EuroQCI. Uspostavom ove infrastrukture, rečeno je na prezentaciji, Hrvatska ulazi u klub zemalja koje aktivno razvijaju kvantno suverene komunikacijske sustave, s dugoročnim planom povezivanja s europskom kvantnom mrežom i budućim svemirskim čvorištima.