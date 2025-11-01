CARNET pokrenuo vlastiti podcast o obrazovanju – Chilli con CARNET

Prva epizoda podcasta o digitalnoj transformaciji obrazovanja govori o umjetnoj inteligenciji u učionicama Osnovne škole Ivan Pupačić, a dostupna je za slušanje na portalu Meduza i Spotifyu

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, javna ustanova koja djeluje u sklopu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, pokrenula je svoj podcast koji će se baviti temama obrazovanja. Ono se, kažu, ubrzano mijenja pod utjecajem tehnologija u nastajanju pa tako umjetna inteligencija postaje sastavni dio svakodnevnog života, uključujući učionice. Kako pripremiti učenike i nastavnike za svijet koji se tehnološki razvija brže nego ikada – bit će to neke od tema kojima će se baviti podcast zanimljivog imena: Chilli con CARNET.

Ideja je otvoriti prostor za razgovor o digitalnoj transformaciji obrazovanja, tehnologiji, inovacijama, izazovima i dobrim praksama koje oblikuju moderne obrazovne prostore primjerene novim generacijama.

Prva epizoda je vani

Prva epizoda već je objavljena, a njezina je tema implementacija kurikula "Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene", razvijenog u sklopu projekta "BrAIn", čiji je cilj doprinijeti kvaliteti i duljini vremena koje učenici provode u odgojno-obrazovnom procesu kroz integraciju digitalnih tehnologija za uspostavu personaliziranog pristupa učenju i poučavanju te kroz razvoj kurikula i digitalnog obrazovnog sadržaja iz područja digitalnih tehnologija u nastajanju.

Kurikul donosi umjetnu inteligenciju u osnovne i srednje škole, nudeći učenicima priliku da kroz praktične aktivnosti razvijaju kompetencije budućnosti. O važnosti uvođenja kurikula o umjetnoj inteligenciji, prvim iskustvima iz prakse i o budućnosti obrazovanja razgovaraju Juraj Bilić, pomoćnik ravnatelja CARNET-a za Sektor za umjetnu inteligenciju te Tamara Banović i Ivica Štrbac, nastavnici iz Osnovne škole Josipa Pupačića u Omišu u kojoj se kurikul već provodi.

Podcast Chilli con CARNET ima namjeru donositi i ostale aktualne teme, inspirativne primjere i stručne uvide iz svijeta digitalnog obrazovanja s ciljem povezivanja i osnaživanja stručnjaka i praktičara. Epizode su dostupne u audio obliku na portalu Meduza te na streaming platformi Spotify.