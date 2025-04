Najavljen ovogodišnji Xbox Games Showcase koji će se održati početkom lipnja

Xbox je najavio da će se ovogodišnji Xbox Games Showcase održati u nedjelju, 8. lipnja. Ova online prezentacija glavni je događaj godine kada govorimo o Microsoftovim timovima i njihovim partnerima, s obzirom na to da nas svake godine počaste novostima vezanima uz igre na kojima rade. Xbox Games Showcase počet će u 19 sati po našem vremenu, a odmah nakon njega slijedi The Outer Worlds 2 Direct, koji će nam pobliže pojasniti detalje nastavka nagrađivanog znanstveno-fantastičnog RPG-a iza kojeg stoji ekipa Obsidian Entertainmenta.

Što će točno biti predstavljeno na Xbox Games Showcaseu zasad nije poznato, no daleko od toga da Microsoft nema što za pokazati. Neke glasine govore kako bismo mogli vidjeti Clockwork Revolution, novi projekt inXile Entertainmenta, majstora RPG žanra koji su svoj status potvrdili brojnim naslovima poput, primjerice, Wastelanda 3. Spominje se i Gears of War: E-Day, novi nastavak vjerojatno najpoznatijeg serijala na Xboxu, zatim State of Decay 3, dok oni najoptimističniji priželjkuju najavu The Elder Scrollsa 6, što nam osobno ne zvuči pretjerano realno, ali tko zna – možda nas iznenade.

The Outer Worlds 2 najavljen je prije četiri godine, što je bilo i očekivano nakon uspjeha prethodnika. Doduše, izvorni The Outer Worlds, unatoč originalnim konceptima igrivosti i izvedbi, imao je i neke mane, od kojih mu najviše zamjeramo činjenicu da se glavna priča mogla završiti za nešto više od desetak sati, što je, ako nas pitate, ipak premalo za jedan RPG.

Premda su već neki detalji poznati, ekipa Obsidiana tijekom The Outer Worlds 2 Directa prikazat će dodatne informacije, konkretnu igrivost te komentare developera koji na igri rade. Prema planu, The Outer Worlds 2 bismo trebali zaigrati do kraja godine, a nije isključeno da će tijekom prezentacije biti objavljen i točan datum izlaska. Zainteresirani će prijenos moći pratiti na nekoliko platformi, uključujući Twitch, YouTube i Facebook.