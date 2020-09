Nordic Computer i Hrvatski Telekom donirali Algebri mrežnu opremu

Nordic Computer i Hrvatski Telekom donirali su Algebri mrežnu opremu, novo nabavne vrijednosti veće od 100 tisuća eura, s ciljem povećanja kvalitete nastave na studijima, programima obrazovanja odraslih te specijalističkim izobrazbama za IT profesionalce.

Zajedničkom donacijom Nordic Computera, danske tvrtke koja nešto više od dvije godine posluje i u Hrvatskoj, te Hrvatskog Telekoma, opremljene su Algebrine specijalizirane učionice u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Varaždinu i Puli. Ponajveći dio opreme namijenjen je provedbi vježbi na studijima računarstva i nastavi na programima obrazovanja odraslih za buduće mrežne stručnjake.

Novonabavna vrijednost donirane opreme veća je od 100 tisuća eura te će ona znatno povećati Algebrine kapacitete u provođenju nastave prema studentima i budućim tehnološkim profesionalcima, naročito u okruženju u kojem je tijekom praktične nastave na opremi potrebno osigurati i fizičku distancu. Donacija uključuje više od 100 komada specijalizirane Cisco mrežne opreme i opreme za podatkovne centre, aktualne generacije proizvoda.

„S početkom godine i globalnom objavom nove verzije Cisco Networking Academy kurikuluma, koji daje još veći naglasak na rad sa stvarnom opremom, krenuli smo u obnovu opreme koja će omogućiti našim studentima i polaznicima znatno kvalitetniju praktičnu nastavu u najmodernijem tehnološkom okruženju. Uz promjenu kurikuluma, motiv nabavke dodatne opreme nam je i mogućnost proširivanja Cisco specijalističke izobrazbe na većinu Algebrinih regionalnih centara“, izjavio je Igor Kundić, član uprave Algebre te se uz zahvalu donatorima osvrnuo i na dodatni aspekt ulaganja u mlade: „Svake godine naši studenti i polaznici ostvaruju odlične rezultate na međunarodnim IT natjecanjima u sklopu Cisco akademskog programa i redovno su među najboljima u Europi. Nova oprema će im dati dodatnu prednost i motivaciju da nastave ostvarivati odlične rezultate“.

Sama donacija u najvećem opsegu uključuje obnovljenu ili 'refurbished' opremu, što predstavlja sve češću praksu u uspostavi hardverske infrastrukture eduktivnih ustanova. Nordic Computer je jedan od europskih začetnika ovog poslovnog modela kojem pribjegava sve više velikih organizacija te nudi obnovljeni hardver za podatkovne centre i objedinjeno održavanje računalne i mrežne opreme neovisno o njezinom izvornom dobavljaču, što tvrtkama znatno smanjuje troškove i pojednostavljuje upravljanje računalnom imovinom i infrastrukturom. U sklopu inovativnog pristupa nabavci i održavanju opreme Nordic Computer se fokusira i na povremeni otkup ili 'buy back' opreme kako bi klijentima pomogao u situaciji kada se kupljena oprema koristi ispod kapaciteta.

„Iako je Nordic Computer u Hrvatskoj prisutan tek nešto malo više od dvije godine, izuzetno nam je drago da nas je tržište prepoznalo kao visoko kvalitetnog i pouzdanog dobavljača obnovljene cutting edge IT infrastrukturne opreme. Prepoznatljivost na tržištu nas je i ovako brzo dovela u priliku da možemo značajno pomoći edukaciji budućih inženjera računarstva i drugih IT profesionalaca opremanjem Algebrinih specijalističkih učionica adekvatnim, suvremenim mrežnim hardverom. Izuzetno smo ponosni što će nove generacije Algebrinih studenata kao i IT stručnjaka koji dolaze na usavršavanje izlaziti s praktičnim znanjima koja su stekli na opremi koju je osigurao Nordic Computer“, naglasio je Dubravko Trkulja, internacionalni voditelj ključnih kupaca u Nordic Computeru.

I Hrvatski Telekom ovom se prilikom priključio zajedničkoj donaciji Algebri koja stiže taman početkom nove akademske godine prepoznajući kompatibilnost strateških ciljeva Hrvatskog Telekoma i Algebre na području podizanja razine digitalnih vještina kod svih građana.

„Kad danas govorimo o razvoju, napretku i konkurentnosti, bilo osobnom, poslovnom ili gospodarskom, automatski razmišljamo o digitalizaciji kao neizostavnom djelu te priče. Temelj digitalnog društva kojem stremimo jest ulaganje u obrazovanje i digitalne vještine i to počevši od najranije dobi. Hrvatski Telekom iznimno je angažiran u promicanju društva znanja, čemu svjedoče razni projekti koje podržavamo i provodimo poput primjerice naše donacijskog natječaja Generacija NOW koji promiče važnost STEM-a, te se nadamo kako će i ova prigodna donacija Algebri doprinijeti podizanju kvalitete obrazovanja u ICT području“, izjavio je Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO) Hrvatskog Telekoma.