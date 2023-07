Održan je Tech for Good, prva tehnološka konferencija na Visu, uz izuzetan interes brojnih sudionika

Konferenciju Tech for Good podržao je i Bug, a organizirao ju je Agroom, prvi otočki coworking tech hub, posebno orijentiran na blockchain i Web3 tehnologije...

Komiža na Visu prošlog je vikenda ugostila desetine interesenata za temu novih tehnologija ali i onih koji se jednostavno nisu mogli oduprijeti znatiželji prema događanju kakvo nikada prije nisu mogli doživjeti na ovom otoku.

Tech for Good konferencija, održana uz medijsku potporu Buga, prvi je u nizu evenata priređen u prostorima dobro poznate komiške Bašte. Upravo tamo nastao je novi ambiciozan projekt Agroom. Prvi otočki coworking prostor, ali ujedno i IT & Blockchain hub, koji otok Vis čini prvim IT & Blockchain otokom u svijetu.

Događanje je započelo predavanjem „Tehnologije koje mijenjaju svijet“ Dragana Petrica, izvršnog urednika Buga, te direktora .debuga koji se dotaknuo tema kao što su AI, digitalno zdravlje, foodtech, električni transport i samoodrživi gradovi, pa nije bilo iznenađujuće što su sudionici imali pregršt pitanja.

Visokopodignutu ljestvicu preuzeo je Dženan Lojo, CEO TIS Grupe, koji je odlično nadopunio prethodno predavanje primjerima iz prve ruke, dijeleći informacije o vlastitim proizvodima koji koriste umjetnu inteligenciju za rješavanje problema u zdravstvu i poljoprivredi.

Za kraj edukativne večeri na stage su zasjeli Stipe Plejić, Milan Mašanović i Mislav Combaj koji predstavljaju StoneBlock blockchain udrugu kao krovnu organizaciju niza projekata, uključujući i Agroom.

Dotaknuli su se momci blockchain tehnologije i NFT-eva, te najavili Endemic Week - sljedeći event koji je organiziran u Agroomu već 30. 7.-1. 8., a kroz koji će niz stručnjaka držati radionice o NFT-ovima, ali i održati panele kroz koje će više od 50 umjetnika imati prilike učiti o novim tehnologijama te ih iskoristiti u svom stvaralaštvu i daljnjoj promociji.

Za osvježenje tijekom eventa pobrinuo se Studenac koji prepoznaje važnost novih tehnologija u poslovanju. Kako bi ostao korak do svojih kupaca, razumio njihova ponašanja i očekivanja te osigurao daljnji rast i profitabilnost poslovanja, Studenac koristi digitalne inovacije i naprednu, prediktivnu analitiku s ciljem da postane lider u inovacijama u maloprodaji. Segafredo Zanneti osigurao je za sve sudionike i kavu.

U otočkom duhu Agroom je mjesto koje nudi superbrzi Internet, pregršt mjesta za odraditi sastanke, video callove, ili jednostavno doći i u miru popiti kavu i popričati o bilo čemu na ovom svijetu, uključujući i „teške“ teme poput poslovanja, blockchaina, web3, novih tehnologija, marketinga – jer ekipa iz Agrooma oformila je tim koji omogućuje savjetovanje i edukacije, ali prije svega mjesto u kojem se svi osjećaju kao kod kuće.