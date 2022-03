Otvorene prijave za SelectUSA Investment Summit 2022

SelectUSA Investment Summit 2022 vraća se u svom poznatom formatu kako bi pružio uzbudljive prilike za više ulagača s više tržišta i veću zastupljenost gospodarsko razvojnih kompanija kao i za sudjelovanje i interakciju. SelectUSA Investment Summit 2022 biti će najiščekivaniji i najproduktivniji događaj izravnih stranih ulaganja. Imat ćete priliku posjetiti interaktivne izložbe s naglaskom na gospodarske razvojne kompanije, upoznati pružatelje usluga, stručnjake iz industrije kao i međunarodne tehnološke startupe. Održava se od 26.-29. lipnja 2022. u Gaylord National Resort and Convention Centru, na adresi 201 Waterfront Street, National Harbor, MD 20745, SAD.

Mreža s 50+ država i teritorija, tvrtkama s 80+ tržišta, govornika, državnih dužnosnika i još mnogo toga. Imat ćete priliku organizirati sastanke jedan na jedan ili grupne sastanke i ostvariti svoje investicijske poslove. Imati ćete i mogućnost učiti od stručnjaka za politiku i industriju u više od 100 raznih sesija koje će vam pružiti korisne informacije o svemu, od razvoja radne snage do razumijevanja poticaja. SelectUSA Investment Summit 2022. će i dalje usmjeriti svoje aktivnosti ka predstavljanju uzbudljivih prilika s naglaskom na inovacije i poduzetništvo.

Moramo istaknuti da je SelectUSA Investment Summit prošle godine privukao više od 3,000 sudionika i izravno je utjecao na više od 57.9 milijardi dolara u novim američkim investicijskim projektima, podržavajući preko 47,000 radnih mjesta diljem Sjedinjenih Država i njihovih teritorija. Prošle godine, Investicijski summit je privukao i više od 1.200 poslovnih ulagača iz približno 80 međunarodnih tržišta koji su se pridružili gospodarskim subjektima iz gotovo svih američkih država i teritorija.

Posebni naglasak samita će biti na sljedećim pod-događajima:

SelectUSA Tech

SelectUSA Tech povezuje tehnološke tvrtke u ranoj fazi nastajanja kao i startup-e iz tehnološkog sektora s poduzetnicima na američkom tržištu, gdje sudionici mogu izlagati na brendiranim štandovima, sudjelovati na video prezentacijama i video prezentirati svoje proizvode i usluge. Kandidati će moći i prijaviti se za predstavljanje (Pitch) pred eminentnim žirijem.

Uvjeti prijave za SelectUSA Tech:

Međunarodne tehnološke tvrtke visokog rasta, startupi koji su mlađi od 10 godina, s do 10 milijuna dolara godišnjeg prihoda, i koji imaju do 40 zaposlenika pozvani su da se prijave za sudjelovanje na SelectUSA Investment Summitu 2022. od 26. do 29. lipnja 2022. za posebnu sniženu stopu od 600 USD (za osobni dolazak na samit) ili 400 USD (ograničeno online virtualno sudjelovanje).

Svi registrirani će se moći prijaviti za sudjelujte u Startup Pitching Sessions ispred panela od 3-4 sudca, investitorskih tvrtki koje ulažu kapital u rizične projekte, korporativnih investitora, predstavnika startup ekosustava i raznih stručnjaka iz industrije. Odabrane tvrtke sudjelovat će na jednoj od sesija koje pripadaju slijedećim sektorima: CleanTech; Kibernetička sigurnost; e-Trgovina i tehnologija maloprodaje; FinTech; MedTech; Softver i ostalo.

Select Global Women in Tech

Select Global Women in Tech (SGWIT), prvi puta je pokrenut na prošlogodišnjem Investment Summitu 2021, i ovo će mu biti druga godina održavanja. Usmjeren je na žene međunarodne osnivačice, poduzetnice i direktorice u tehnološkom sektoru. Sudionice SGWIT-a sudjelovat će u povezivanju i umrežavanju s renomiranim i pažljivo odabranim Mentoricama kako bi im pomogle razviti strategiju ulaska na američko tržište, prilagodbe svojih proizvoda i promocije za uspjeh na američkom tržištu. Sve registrirane članice imat će pristup ekskluzivnoj platformi umrežavanju i imati će priliku čuti i upoznati uspješne globalne osnivačice i poduzetnice.

Mentori SGWIT-a su uspješne poduzetnice iz SAD-a, korporativne direktorice, investitorice koje ulažu svoj kapital u rizične projekte, anđeoske investitorice i odvjetnice zainteresirane za podršku međunarodnim osnivačicama u njihovim naporima da postignu svoje ciljeve širenja u SAD-u. Uvjeti za postati mentor SGWIT-a navedeni su ovdje.

Uvjeti prijave za sudjelovanje u dodjeli mentora:

Osnivačice međunarodnih tehnoloških tvrtki i startupa koji su u usponu ali koji su mlađi od 10 godina, s do 10 milijuna dolara godišnjeg prihoda i s do 40 zaposlenika mogu se prijaviti se za sudjelovanje u SGWIT Mentorship Network-u. Osnivačice zainteresirane za iskorištavanje ove jedinstvene prilike trebaju se prijaviti za sudjelovanje na SelectUSA Investment Tech Summitu 2022. i tijekom procesa prijave indicirati u za to predviđenim poljima svoju želju za sudjelovanjem u Mentorship Networku. Ovdje je više o prijavi i o samome programu.

Pridružite se ovoj mreži kako biste bili dio ove uspješne povijesti i iskoristili sve prednosti informacija, inovacija i ulaganja koje SelectUSA Investment Summit 2022 nudi. Prijavite se što prije jer su mjesta ograničena. Za dodatna pitanja svi zainteresirani mogu se javiti Suzani Vezilić iz Odjela trgovine Američkog veleposlanstva na suzana.vezilic@trade.gov.